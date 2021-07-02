Краснодарские власти разрешили селить в отели без прививки детей до 14 лет

Власти Краснодарского края внесли ещё одно изменение в постановление о продлении режима «повышенной готовности», регламентирующее в том числе заселение туристов в отели и гостиницы на основе сертификатов о вакцинации против коронавируса.
Как сообщает 2 июля пресс-служба администрации края, изменена нижняя возрастная планка, когда требуются сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты. Если раньше от этого требования освобождались лишь дети до шести лет, то сейчас возраст подняли до 14 лет включительно.
Краснодарский край назвал вакцинацию обязательным условием для заселения в отели, гостиницы и гостевые дома. Регион также стал первым в России, готовым принимать и тех, кто привился иностранными вакцинами. После этого последовал шквал отмены бронирований туров на июль и август. После просьбы Роспотребнадзора к сертификату о вакцинации в качестве документа, дающего туристу «зелёный свет», прибавили справку о том, что человек переболел коронавирусом в последние полгода. Тем не менее