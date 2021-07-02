Краснодарские власти разрешили селить в отели без прививки детей до 14 лет

Власти Краснодарского края внесли ещё одно изменение в постановление о продлении режима «повышенной готовности», регламентирующее в том числе заселение туристов в отели и гостиницы на основе сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Как сообщает 2 июля пресс-служба администрации края, изменена нижняя возрастная планка, когда требуются сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты. Если раньше от этого требования освобождались лишь дети до шести лет, то сейчас возраст подняли до 14 лет включительно.