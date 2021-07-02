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Краснодарские власти разрешили селить в отели без прививки детей до 14 лет

Власти Краснодарского края внесли ещё одно изменение в постановление о продлении режима «повышенной готовности», регламентирующее в том числе заселение туристов в отели и гостиницы на основе сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Как сообщает 2 июля пресс-служба администрации края, изменена нижняя возрастная планка, когда требуются сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты. Если раньше от этого требования освобождались лишь дети до шести лет, то сейчас возраст подняли до 14 лет включительно.

Краснодарский край назвал вакцинацию обязательным условием для заселения в отели, гостиницы и гостевые дома. Регион также стал первым в России, готовым принимать и тех, кто привился иностранными вакцинами. После этого последовал шквал отмены бронирований туров на июль и август. После просьбы Роспотребнадзора к сертификату о вакцинации в качестве документа, дающего туристу «зелёный свет», прибавили справку о том, что человек переболел коронавирусом в последние полгода. Тем не менее 59 % россиян не готовы прививаться ради отдыха в Сочи.

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Комментарии (1)

Piter Russo
А какие прививками вакцинируются дети от 14 до 18 лет по мнению Краснодарских властей?
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