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Россияне отменили треть бронирований на июль и 70% на август из-за ограничений для туристов в Краснодарском крае

Примерно 30% бронирований на июль и более 70% на август отменены россиянами из-за новых ограничений в Краснодарском крае. Такие данные привела исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Сегодня этот шквал [аннулирования бронирований в Краснодарском крае] сдержать уже не получается. И по предварительной оценке туроператоров, еще у нас неполная картина, <…> 30% аннуляций [бронирований] на июль, <…> и более 70% тех, кто бронировал на август, хотят отказаться [от поездки]», — цитирует Ломидзе ТАСС.

При этом заметно, на что меняют отменённые путёвки. В связи с высоким спросом растут цены на отдых в Турции и Крыму, который так и не выдвинул ограничений для туристов из-за COVID-19.

«Поползли потихонечку [цены на Крым и Турцию]. Пока в пределах 5–7%. Мы говорим о динамике за двое суток», — отмечает глава АТОР.

Ранее Роспотребнадзор предложил руководству Краснодарского края немного изменить формулировку, касающуюся въезда вакцинированных граждан, включив в список также лиц, имеющих достоверную информацию о перенесенном заболевании, и тех, кто не может сделать прививку по медицинским показаниям.

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Комментарии (13)

efela
Эффективное управление 80-го левела: открыть Турцию, почти сразу сделать прививочные ограничения в Краснодарском Крае.
Когда они уже стреляя себе в ноги промажут, и попадут в голову?
Norge
Эх россияне - надо было отказываться всем, глядишь через неделю на кубани новый губер и отмена принудиловки по всей стране.
DmSh
Ну а чего вы ожидали... Ну что вот первый раз поехали? Сочувствую. А мы тут вообще живем.
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