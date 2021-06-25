Россияне отменили треть бронирований на июль и 70% на август из-за ограничений для туристов в Краснодарском крае

Примерно 30% бронирований на июль и более 70% на август отменены россиянами из-за новых ограничений в Краснодарском крае. Такие данные привела исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью радиостанции «Говорит Москва».



«Сегодня этот шквал [аннулирования бронирований в Краснодарском крае] сдержать уже не получается. И по предварительной оценке туроператоров, еще у нас неполная картина, <…> 30% аннуляций [бронирований] на июль, <…> и более 70% тех, кто бронировал на август, хотят отказаться [от поездки]», — цитирует Ломидзе ТАСС.