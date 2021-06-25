Краснодарский край станет первым регионом РФ, принимающим привитых иностранными вакцинами туристов

В Краснодарскоом крае, где с 1 августа будут заселять только привитых от коронавируса граждан, готовы принимать и тех, кто привился зарубежными вакцинами.

«Каких-либо запретов на иностранные вакцины нет. Привитых иностранными вакцинами будут размещать при наличии сертификата с переводом на русский язык», — цитирует ТАСС пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

На фоне третье волны коронавируса отели, гостиницы, санатории и пансионаты Краснодарского края будут принимать гостей только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, а с 1 августа — только вакцинированных, за исключением тех, кому прививка противопоказана.