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Краснодарский край станет первым регионом РФ, принимающим привитых иностранными вакцинами туристов

В Краснодарскоом крае, где с 1 августа будут заселять только привитых от коронавируса граждан, готовы принимать и тех, кто привился зарубежными вакцинами.

«Каких-либо запретов на иностранные вакцины нет. Привитых иностранными вакцинами будут размещать при наличии сертификата с переводом на русский язык», — цитирует ТАСС пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

На фоне третье волны коронавируса отели, гостиницы, санатории и пансионаты Краснодарского края будут принимать гостей только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, а с 1 августа — только вакцинированных, за исключением тех, кому прививка противопоказана.

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
А кагжэ шир-туры?
orlovandrei1986
сплю и вижу, как толпы иностранцев поехали в стагнирующую страну третьего мира, где о дискриминации населения активно призывает и пресс-секретарь Кремля, и где нарушается Конвенция ООН по правам человека... пока дипломаты зарубежных гос-в всё больше покидают эту страну, из иностранных туристов чиновники увидят только наших братьев-соседей из эСэНГэ...
закоренелый ленинградец
ГЕЙропейцев не пускать ! Они наших, привитых нашими вакцинами, к себе не пускают ? Не пускают. Вон даже нашим журналистам в аккредитации отказывают. Так что их тем же концом, по тому же месту. Чего политесы-то разводить.
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