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Краснодарский край немного смягчил правила въезда туристов

Власти Краснодарского края разрешили и после 1 августа селить в отели не только вакцинированных, но и переболевших коронавирусом туристов, сообщает пресс-служба администрации края.

В постановление, ограничивающее приезжих в связи с распространением коронавируса, ранее просил внести изменения Роспотребнадзор, обращая внимание на такую категорию граждан, как переболевшие. Изначально их хотели пускать только в июле. Теперь до августа при заселении будут принимать и отрицательные ПЦР-тесты, сданные не раньше чем за 72 часа до заезда.

После того, как власти Краснодарского края анонсировали введение ограничений, последовал шквал отмены бронирований — 70% купивших туры на август в Сочи, Анапу и другие курорты передумали туда ехать. Регион стал первым в России, готовым принимать и тех, кто привился иностранными вакцинами.

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Комментарии (3)

264522251
Сами пусть теперь у себя отдыхают!
Dimitry Antonov
Краснодарские власти разрешили селить...
265938025
"Это облегчение." — "Это большое послабление!" (с) Жванецкий
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