Краснодарский край немного смягчил правила въезда туристов

Власти Краснодарского края разрешили и после 1 августа селить в отели не только вакцинированных, но и переболевших коронавирусом туристов, сообщает пресс-служба администрации края.

В постановление, ограничивающее приезжих в связи с распространением коронавируса, ранее просил внести изменения Роспотребнадзор, обращая внимание на такую категорию граждан, как переболевшие. Изначально их хотели пускать только в июле. Теперь до августа при заселении будут принимать и отрицательные ПЦР-тесты, сданные не раньше чем за 72 часа до заезда.