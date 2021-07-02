Карманный парк и автовелогородок. В четырех районах Петербурга определились с победителями проекта «Твой бюджет»

В четырех районах Петербурга прошли голосования по проекту «Твой бюджет». Еще два подведут итоги в июле.
Как сообщает комитет финансов 2 июля, в каждом районе распределить предстоит до 15 миллионов рублей. В Петроградском первое место разделили идеи по созданию трудовых мастерских для молодых людей с инвалидностью (5,7 миллиона рублей) и карманного парка на ул. Большой Разночинной, 20 (6,2 миллиона).
Во Фрунзенском районе победила инициатива по реконструкции хоккейной коробки во дворе дома
На Васильевском острове первое место занял проект воссоздания бульвара на Большом проспекте с возвращением исторических кустарников, клумб и с лечением старых дубов (9,2 миллиона рублей). За 5,1 миллиона другая группа инициаторов предлагает оборудовать кабинет ОБЖ гимназии
В Колпинском районе большинство проголосовали за создание молодежного пространства (многофункциональный зал для различных образовательных и досуговых мероприятий, медиастудия, творческие мастерские). На это и предложено направить все 15 миллионов, «Фонтанка» писала о проекте.
В Красногвардейском и Невском районах победителей назовут в июле. Те идеи, которые не пройдут фильтр районного голосования, но займут достаточно высокие места, вынесут на общегородское голосование, на их реализацию выделяется всего 30 миллионов. Из того, что уже сейчас отправляет в этот раунд, можно назвать уличную танцплощадку в Колпинском районе, создание базы данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы, полосу препятствий во Фрунзенском районе и др.
Подробнее о том, что предлагали горожане в ходе приема заявок на «Твой бюджет», читайте в материале «Фонтанки».