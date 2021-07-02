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Карманный парк и автовелогородок. В четырех районах Петербурга определились с победителями проекта «Твой бюджет»

Четыре петербургских района выбрали победителей проекта «Твой бюджет»

В четырех районах Петербурга прошли голосования по проекту «Твой бюджет». Еще два подведут итоги в июле.

Как сообщает комитет финансов 2 июля, в каждом районе распределить предстоит до 15 миллионов рублей. В Петроградском первое место разделили идеи по созданию трудовых мастерских для молодых людей с инвалидностью (5,7 миллиона рублей) и карманного парка на ул. Большой Разночинной, 20 (6,2 миллиона).

Во Фрунзенском районе победила инициатива по реконструкции хоккейной коробки во дворе дома № 29 по Будапештской улице за 12,1 миллиона рублей. На втором месте — общественное пространство «Авто-велогородок ЗЕБРА»»: речь идет о том, чтобы дооборудовать существующую велоплощадку и превратить ее в автовелогородок для детей района; это обойдется в 720 тысяч.

На Васильевском острове первое место занял проект воссоздания бульвара на Большом проспекте с возвращением исторических кустарников, клумб и с лечением старых дубов (9,2 миллиона рублей). За 5,1 миллиона другая группа инициаторов предлагает оборудовать кабинет ОБЖ гимназии № 642 тренажерами виртуальной реальности.

В Колпинском районе большинство проголосовали за создание молодежного пространства (многофункциональный зал для различных образовательных и досуговых мероприятий, медиастудия, творческие мастерские). На это и предложено направить все 15 миллионов, «Фонтанка» писала о проекте.

В Красногвардейском и Невском районах победителей назовут в июле. Те идеи, которые не пройдут фильтр районного голосования, но займут достаточно высокие места, вынесут на общегородское голосование, на их реализацию выделяется всего 30 миллионов. Из того, что уже сейчас отправляет в этот раунд, можно назвать уличную танцплощадку в Колпинском районе, создание базы данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы, полосу препятствий во Фрунзенском районе и др.

Подробнее о том, что предлагали горожане в ходе приема заявок на «Твой бюджет», читайте в материале «Фонтанки».

Как писала «Фонтанка», В этом году горожане подали много предложений, связанных с культурой выгула собак и строительством уличных домиков для бездомных кошек. Кроме того, петербуржцы предлагают высадить 1 000 деревьев, посадить деревья на всех пустырях, озеленить Невский проспект и создать городские огороды. Есть и креативные предложения: установить скульптуру лох-несского чудовища в Неве, памятник героям-инопланетянам в Курортном районе, памятник Человеку Рассеянному в Московском районе, обустроить сквер 90-х по фильму «Брат» в Василеостровском районе, возвести висячий мост через реку Утку, гоночную трассу «Формулы-1» в Красногвардейском районе, аэропорт на намыве в Курортном. Несколько лет подряд петербуржцы предлагают создать центры реабилитации женщин с послеродовой депрессией.

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Комментарии (1)

ash364
на Невском и правда деревьев нет.
Вообще все разделительные полосы в городе бы засадить деревцами.
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