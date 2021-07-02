Карманный парк и автовелогородок. В четырех районах Петербурга определились с победителями проекта «Твой бюджет»

В четырех районах Петербурга прошли голосования по проекту «Твой бюджет». Еще два подведут итоги в июле. Как сообщает комитет финансов 2 июля, в каждом районе распределить предстоит до 15 миллионов рублей. В Петроградском первое место разделили идеи по созданию трудовых мастерских для молодых людей с инвалидностью (5,7 миллиона рублей) и карманного парка на ул. Большой Разночинной, 20 (6,2 миллиона). Во Фрунзенском районе победила инициатива по реконструкции хоккейной коробки во дворе дома № 29 по Будапештской улице за 12,1 миллиона рублей. На втором месте — общественное пространство «Авто-велогородок ЗЕБРА»»: речь идет о том, чтобы дооборудовать существующую велоплощадку и превратить ее в автовелогородок для детей района; это обойдется в 720 тысяч.

На Васильевском острове первое место занял проект воссоздания бульвара на Большом проспекте с возвращением исторических кустарников, клумб и с лечением старых дубов (9,2 миллиона рублей). За 5,1 миллиона другая группа инициаторов предлагает оборудовать кабинет ОБЖ гимназии № 642 тренажерами виртуальной реальности. В Колпинском районе большинство проголосовали за создание молодежного пространства (многофункциональный зал для различных образовательных и досуговых мероприятий, медиастудия, творческие мастерские). На это и предложено направить все 15 миллионов, «Фонтанка» писала о проекте. В Красногвардейском и Невском районах победителей назовут в июле. Те идеи, которые не пройдут фильтр районного голосования, но займут достаточно высокие места, вынесут на общегородское голосование, на их реализацию выделяется всего 30 миллионов. Из того, что уже сейчас отправляет в этот раунд, можно назвать уличную танцплощадку в Колпинском районе, создание базы данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы, полосу препятствий во Фрунзенском районе и др.