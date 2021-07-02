Самые жаркие дни, по прогнозу синоптиков, ждут центральную часть России в конце июля — начале августа, на юге страны они начнутся чуть раньше, в конце июля, а в приморских городах — в августе. Об этом 2 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«По климату самой теплой [для Центральной России] является последняя пятидневка июля, а если по дням за весь год, то оказывается, что самые теплые дни — это 31 июля и 1 августа», — рассказал Вильфанд.
В конце июня — начале июля, при том что солнце очень активно, почва ещё не прогрелась и забирает тепло. В приморских городах сказывается влияние моря: оно так же, как и почва, накапливает тепло, но не спешит его отдавать, поясняет синоптик.
Июнь в Петербурге, напомним, стал самым тёплым за всю историю погодных наблюдений и одним из самых сухих. Центральную Россию в июле может ждать засуха, какая бывает раз в десять лет. В Петербурге середина лета предположительно станет также аномально тёплой.