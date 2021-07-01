«Такой характер атмосферной циркуляции обусловит преобладание повышенного относительно нормы температурного фона и кратковременные дожди ливневого характера, временами с грозами. Дневные температуры в основном будут находиться в пределах от 20 до 25 градусов, но в отдельные дни возможен прогрев до 26–30 градусов. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до 13–18 градусов», — рассказала Мишуловина.

По её словам, во второй половине месяца высока вероятность усиления циклонической активности, что приведёт к увеличению числа дней с осадками и понижению температурного фона до близких к климатической норме значений.



Синоптик также напомнила, что июль — самый жаркий месяц в году. Климатической нормой для него является температура воздуха, равная 17,7 градуса. При этом средняя дневная температура составляет 21,9 градуса, ночная —13,9 градуса.



Мишуловина также привела другие средние показатели, характерные для этого месяца. В июле за 10 дней с дождями выпадает 79 мм осадков, и это один из самых высоких показателей в году (больше осадков выпадает только в августе — 81 мм), а суммарная продолжительность солнечного сияния в норме составляет 279 часов. По её словам, в течение самого жаркого месяца в году, как правило, бывает всего один день без солнца.



Что касается рекордов, то в Петербурге самая высокая температура — 35,3 градуса — была зарегистрирована 28 июля 2010 года. Самую низкую фиксировали 21 июля 1968 года — всего 4,9 градуса.

