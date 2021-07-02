Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 июля в Петербурге обойдётся без существенных осадков при переменной облачности. Ветер умеренный, давление стабильное. Температура воздуха с ночных 15–17 градусов (в окрестностях местами до 12) повысится днём до 24–26.

Чаще всего (согласно данным за 57 лет наблюдений) в этот день в Петербурге бывает облачно с прояснениями, от 11 до 23 градусов. Самое холодное 2 июля выдалось в 1963 году — плюс 8, а самое тёплое — в 2011 году, 31 градус, напоминает «Яндекс».



В выходные погода будет примерно такая же, как сегодня, с небольшим отличием. В субботу СЗ УГМС обещает 25–27 градусов, а в воскресенье — 26–28.



Скриншот с www.meteo.nw.ru Поделиться Поделиться







Июнь 2021 года в Петербурге стал самым тёплым за всю историю инструментальных наблюдений за погодой, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Среднемесячная температура воздуха составила 21,4 градуса, что на 5,3 градуса выше климатической нормы и на 0,9 выше результата прежнего рекордсмена — июня 1999 года. В течение месяца средняя температура воздуха ни разу не опустилась ниже нормы. Было обновлено значение абсолютного рекорда жары в июне, произошло это 23-го числа, и теперь максимум июня составляет плюс 35,9, это на 1,3 градуса выше, чем было 15 июня 1998 года. Также было установлено пять суточных рекордов максимальной температуры воздуха с 19 по 23 июня.

Рекорда по «сухости» нет: достижение далекого 1853 года, когда выпало всего 5 мм осадков, устояло. Однако июнь 2021 года (22,1 мм осадков, или 32% от месячной нормы) в городе стал самым сухим за последние как минимум 70 лет. Было всего 4 дня с дождём, и большая часть влаги выпала 26-го числа — 20 мм.



Каким в Петербурге будет июль? Прогноз синоптика читайте в «Ранее по теме».

