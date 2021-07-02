Сайт Госуслуг заработал. В Минцифры объяснили сложности

До этого на портале были 30-минутные очереди после того, как сервисом одновременно воспользовались более 500 тысяч человек.



В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подтвердили неполадки. «На портале Госуслуг проводятся работы по выводу новых сервисов, и временно портал может быть недоступен», — цитирует заявление ведомства «Интерфакс». При заходе на сайт появился раздел «новые выплаты», включающий и пособие на детей.

Сложности на Госуслугах возникли сразу после новостей о новой выплате на детей.