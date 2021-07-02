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Сайт Госуслуг заработал. В Минцифры объяснили сложности

Портал Госуслуг восстановил свою работу после «слишком большой нагрузки»

Сайт Госуслуг снова доступен для посетителей.

До этого на портале были 30-минутные очереди после того, как сервисом одновременно воспользовались более 500 тысяч человек.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подтвердили неполадки. «На портале Госуслуг проводятся работы по выводу новых сервисов, и временно портал может быть недоступен», — цитирует заявление ведомства «Интерфакс». При заходе на сайт появился раздел «новые выплаты», включающий и пособие на детей.

Сложности на Госуслугах возникли сразу после новостей о новой выплате на детей.

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Комментарии (1)

266041395
Ничего до сих пор не работает. Пыталась дочери найти ближайший пункт вакцинации, не получается. Уже часа полтора.
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