При заходе на портал Госуслуг сервис предлагает подождать в электронной очереди 30 минут, так как полмиллиона человек уже пользуются сайтом. Ранее время ожидания составляло 5 минут.
Сложности у портала государственных услуг возникли сразу после новостей про указ Владимира Путина о выплате семьям с детьми.
В редакцию «Фонтанки» продолжают поступать письма читателей о трудностях с доступом к сайту. Некоторые предположили, что наплыв мог быть вызван публикацией нашего издания о qr-кодах для петербуржцев.