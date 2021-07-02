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На Госуслугах очереди на полчаса. Полмиллиона человек единовременно ринулись за выплатами на детей

Более 500 тысяч человек одновременно находятся на портале Госуслуг после указа Путина о выплате на детей.

При заходе на портал Госуслуг сервис предлагает подождать в электронной очереди 30 минут, так как полмиллиона человек уже пользуются сайтом. Ранее время ожидания составляло 5 минут.

Скриншот сервиса Госуслуги
Скриншот сервиса Госуслуги
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Сложности у портала государственных услуг возникли сразу после новостей про указ Владимира Путина о выплате семьям с детьми.

В редакцию «Фонтанки» продолжают поступать письма читателей о трудностях с доступом к сайту. Некоторые предположили, что наплыв мог быть вызван публикацией нашего издания о qr-кодах для петербуржцев.

Скриншот сервиса Госуслуги
Скриншот сервиса Госуслуги

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Комментарии (17)

Крюгер Брент
понаехавшие и расплодившиеся нищеброды устраивают шапито за десятку.... Прямой эфир этого шапито в бункер...
Yerffej Ennyl
Это сладкое слово "халява".
Анна Эстедт
Приручают, как кошечек едой. Но после выборов радости закончатся.
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