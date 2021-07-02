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В России новый рекорд по смертям от коронавируса. Петербург уступил первое место Москве

В Петербурге за сутки насчитали 101 умершего от ковида

За последние сутки в России зафиксировано 679 смертей в результате COVID-19. Это новый рекорд.

Как сообщается 2 июля на сайте «Стопкоронавирус.рф», в Петербурге статистику пополнила 101 смерть — меньше, чем в последние дни. В Москве — 112, больше, чем вчера, когда столицу опередил Петербург.

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Суточная статистика летальных исходов в Петербурге с 28 июля превышала 110. Накануне этот показатель был 115. В Москве все последние дни наблюдался спад смертей от COVID-19, а в первый день июля их выявили 108.

С начала пандемии коронавирус в России унес 136 565 жизней, в Петербурге — 16 562, в Москве — 22 668.

Суточная заболеваемость COVID-19 в России уже два дня держится выше 23 тысяч новых случаев.

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Комментарии (4)

gencon
Нашему Сказочному дали понять в ЕС, что Россия должна показывать более менее реальную смертность, а не коэффициенты. Теперь все понимают, как занижали последствия пандемии в период голосования за обнуление сроков...... Мошенники
А13579
"Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, комментируя проведение в Петербурге крупных мероприятий: ПМЭФ, Евро-2020, «Алых парусов» в разгар третьей волны, заявил, что они никак не повлияли на заболеваемость." Только цитирую "Фонтанку", без комментариев...
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