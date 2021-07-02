В России новый рекорд по смертям от коронавируса. Петербург уступил первое место Москве

Как сообщается 2 июля на сайте «Стопкоронавирус.рф», в Петербурге статистику пополнила 101 смерть — меньше, чем в последние дни . В Москве — 112, больше, чем вчера, когда столицу опередил Петербург.

Суточная статистика летальных исходов в Петербурге с 28 июля превышала 110. Накануне этот показатель был 115. В Москве все последние дни наблюдался спад смертей от COVID-19, а в первый день июля их выявили 108.

С начала пандемии коронавирус в России унес 136 565 жизней, в Петербурге — 16 562, в Москве — 22 668.