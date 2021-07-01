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Новый рекорд по смертям от коронавируса в России. В Петербурге — близко к максимуму и больше, чем в Москве

В России за сутки насчитали 672 умерших от COVID-19

В Москве смертей уже меньше, чем в Северной столице.

В Петербурге за минувшие сутки ковидными признаны 115 смертей, информирует 1 июля «Стопкоронавирус.рф». Вчера сообщалось о 111 погибших, а во вторник — о 119, это был рекорд.

Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
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В России смертельную статистику пополнили 672 случая — это новый рекорд (для сравнения, вчера 669, в среду — 652).

В Москве число смертей снижается: 108 за сутки — меньше, чем в Петербурге.

Всего с начала пандемии в Петербурге из-за COVID-19 жизни лишился 16 461 человек. В России — 135 886 человек, в Москве — 22 556.

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти.

Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»

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Комментарии (6)

kuk-vasyusha
новая брехня от статистов
AndrewBarsik
Не просто смертей. Убийств. Виновны те, кто уничтожил систему здравоохранения.
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