Новый рекорд по смертям от коронавируса в России. В Петербурге — близко к максимуму и больше, чем в Москве

В Петербурге за минувшие сутки ковидными признаны 115 смертей, информирует 1 июля «Стопкоронавирус.рф». Вчера сообщалось о 111 погибших, а во вторник — о 119, это был рекорд.
В России смертельную статистику пополнили 672 случая — это новый рекорд (для сравнения, вчера 669, в среду — 652).
В Москве число смертей снижается: 108 за сутки — меньше, чем в Петербурге.
Всего с начала пандемии в Петербурге из-за COVID-19 жизни лишился 16 461 человек. В России — 135 886 человек, в Москве — 22 556.
Заболеваемость коронавирусом продолжает расти.