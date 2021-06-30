Умерших всё больше. В России новый рекорд по смертям от COVID-19

На днях был в командировке по Северо-Западу в районе Коми-Архангельск, масок почти не носят, на вопрос как обстановка с вирусом, таксисты рассказывают, что все нормально, но много слухов о массовом попадании в больнички после вакцины, отношении к обязательной вакцинации крайне негативное, люди боятся и не верят власти.