Умерших всё больше. В России новый рекорд по смертям от COVID-19

В Санкт-Петербурге, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф» на 30 июня, за минувшие сутки смертельную статистику пополнили 111 человек, болевших COVID-19. Это не рекорд (вчера было 119 случаев), но больше, чем в понедельник (110).
В целом по стране картина хуже: 669 новых смертей — больше вчерашней рекордной цифры (652).
В Москве умирают почти столько же людей, сколько в Петербурге, хотя по населению столица больше более чем вдвое. Сегодня сообщается о 117 случаях, вчера — о 121. По заболеваемости Москва по-прежнему сильно опережает Северную столицу.
За время пандемии к 30 июня в России коронавирусными признаны 135 214 смертей, в Петербурге — 16 346, в Москве — 22 448.