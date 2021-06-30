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Умерших всё больше. В России новый рекорд по смертям от COVID-19

За сутки в России насчитали 669 смертей от коронавируса, в Петербурге — 111

В Санкт-Петербурге, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф» на 30 июня, за минувшие сутки смертельную статистику пополнили 111 человек, болевших COVID-19. Это не рекорд (вчера было 119 случаев), но больше, чем в понедельник (110).

Скриншот с сайта <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/" class="io-leave-page _" target="_blank">«Стопкоронавирус.рф»</a>
Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
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В целом по стране картина хуже: 669 новых смертей — больше вчерашней рекордной цифры (652).

В Москве умирают почти столько же людей, сколько в Петербурге, хотя по населению столица больше более чем вдвое. Сегодня сообщается о 117 случаях, вчера — о 121. По заболеваемости Москва по-прежнему сильно опережает Северную столицу.

За время пандемии к 30 июня в России коронавирусными признаны 135 214 смертей, в Петербурге — 16 346, в Москве — 22 448.

Скриншот с сайта <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/" class="io-leave-page _" target="_blank">«Стопкоронавирус.рф»</a>
Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»

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Комментарии (10)

chip1
На днях был в командировке по Северо-Западу в районе Коми-Архангельск, масок почти не носят, на вопрос как обстановка с вирусом, таксисты рассказывают, что все нормально, но много слухов о массовом попадании в больнички после вакцины, отношении к обязательной вакцинации крайне негативное, люди боятся и не верят власти.
Norge
Ну да - сейчас ковидные трупы на улицах не успевают собирать, а полтора года назад террористы были главной угрозой - где они? Обьявили о приостановке на период пандемии? Не видно, не слышно - вот так работает управление массовым сознанием. Убрали из инфополя одно и продвигают нужное.
Vugluskr
Нам срочно нужно провести ещё несколько фестивалей, что-нибудь вроде "нет коронавирусу", "фестиваль пива" и т.п. Главное не забыть выдать официальное разрешение и собрать побольше людей, тысяч 40 или больше, тогда коронавирус испугается и отступит.
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