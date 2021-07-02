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Суточная заболеваемость COVID-19 в России уже два дня держится выше 23 тысяч новых случаев

Число новых случаев коронавируса в России уже два дня держится выше отметки 23 тысячи, сообщает 2 июня оперативный штаб.

В России за сутки насчитали 23 218 новых случаев коронавируса, а вчера этот показатель был 23 543. Новых заболевших зафиксировали во всех регионах. Наибольший вклад в коронавирусную статистику всё ещё вносит Москва (6 893).

В идущем третьим Петербурге заболеваемость немного выросла: 2 июля в городе выявили 1 671 нового инфицированного, а вчера — 1 612. Тестирование в Северной столице охватило 45 788 человек за 24 часа. С начала пандемии в Петербурге насчитали 472 935 случаев COVID-19.

По России выявили уже 5 561 360 заболевших. В мире коронавирусом заболели уже 182,6 миллиона человек.

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Комментарии (3)

А13579
"В мире коронавирусом заболели уже 182,6 миллиона человек". Подача материала такая, будто 182 миллиона сейчас болеют, а не уже переболели и выздоровели большинство из них. С тем же успехом можно сказать: в мире гриппом заболели 5 миллиардов человек. Ведь почти каждый взрослый за свою жизнь когда-нибудь им болел.
xepnuminu
эта музыка будет вечной.
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Пациенты с диагнозом ОРВИ будут рассматриваться как больные коронавирусом, им необходимо соблюдать режим изоляции, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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