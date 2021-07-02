Суточная заболеваемость COVID-19 в России уже два дня держится выше 23 тысяч новых случаев

В России за сутки насчитали 23 218 новых случаев коронавируса, а вчера этот показатель был 23 543. Новых заболевших зафиксировали во всех регионах. Наибольший вклад в коронавирусную статистику всё ещё вносит Москва (6 893).



В идущем третьим Петербурге заболеваемость немного выросла: 2 июля в городе выявили 1 671 нового инфицированного, а вчера — 1 612. Тестирование в Северной столице охватило 45 788 человек за 24 часа. С начала пандемии в Петербурге насчитали 472 935 случаев COVID-19.

По России выявили уже 5 561 360 заболевших. В мире коронавирусом заболели уже 182,6 миллиона человек.