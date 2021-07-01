В Петербурге водный транспорт зачастил с авариями: на этот раз не повезло гидроциклистам

Авариями на воде отметился четверг в Петербурге. Транспорт на реках глохнет, теряет пассажиров и продолжает попадать в происшествия.



Как стало известно «Фонтанке», очередное сообщение в экстренные службы поступило за несколько минут до четырёх часов дня 1 июля из акватории Малой Невы. Там послеполуденную прогулку устроили два гидроцикла. Один, по словам звонившего, угодил в сухой док.

Подоспевшие спасатели водных мотоциклов на месте не застали, но сотрудники дока подтвердили случившееся. Они рассказали, что помогли гидроциклисту и пассажиру выбраться, визуально оба были в порядке и ушли своим ходом.