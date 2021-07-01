В Петербурге водный транспорт зачастил с авариями: на этот раз не повезло гидроциклистам

Авариями на воде отметился четверг в Петербурге. Транспорт на реках глохнет, теряет пассажиров и продолжает попадать в происшествия.
Как стало известно «Фонтанке», очередное сообщение в экстренные службы поступило за несколько минут до четырёх часов дня 1 июля из акватории Малой Невы. Там послеполуденную прогулку устроили два гидроцикла. Один, по словам звонившего, угодил в сухой док.
Подоспевшие спасатели водных мотоциклов на месте не застали, но сотрудники дока подтвердили случившееся. Они рассказали, что помогли гидроциклисту и пассажиру выбраться, визуально оба были в порядке и ушли своим ходом.
Примерно в это же время на Большой Неве заглохла яхта. Её снесло течением так, что судно навалилось на опору Благовещенского моста.
Ранее на Малой Неве горожане заметили столкновение яхты и катамарана, на котором катались взрослый и ребёнок, однако участников происшествие не задержало. В транспортной прокуратуре «Фонтанке» сообщили, что, по предварительной информации, они разъехались, пострадавших в результате случившегося нет.
Также, предварительно, без травм прошло падение в Малую Неву пассажиров катера — мужчину и женщину вытащил из воды капитан. По всем случаям проводится проверка.