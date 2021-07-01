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В Петербурге яхта столкнулась с катамараном, катавшим ребёнка по Малой Неве

Авария на реке произошла в Петроградском районе Петербурга 1 июля. Прокуратура выясняет, как соблюдали технику безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, на Малой Неве напротив Петровского проспекта, 26 не разошлись катамаран и прогулочная яхта. По предварительным данным, на первом находились ребёнок и взрослый.

«Подробности уточняются. Ситуация — на контроле», — уточнили в ведомстве.

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Комментарии (4)

Dimitry Antonov
Неудивительно, после прошлого ковидного лета, и с нынешней погодой, по моим наблюдениям, в акватории Невы и каналов водные пространства бороздит всё, что способно на них хоть как-то держаться.
Woodruff Shnibbll
Бдят органы....
Kezevo
Ситуация на контроле сказал главк, положил трубку откусил бутерброд и запил чаем.
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