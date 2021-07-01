Пассажиры выпали из прогулочного катера в Петербурге. Их не удержали сиденья

Незапланированным купанием обернулась речная прогулка по Петербургу для двух пассажиров катера. На берег их вернули вымокшими, но, по счастью, невредимыми.
Как сообщает транспортная прокуратура по Северо-Западу, речная прогулка пошла не по плану в ночь на 1 июля на Малой Неве. Миновав Тучков мост, рулевой внезапно потерял пассажиров.
«Крепления сидений катера оторвались. В результате пассажиры выпали за борт», — рассказали в ведомстве.
Падение в воду для мужчины и женщины, по предварительным данным, обошлось без травм. Часть личных вещей скорее всего утонула, но им самим помог выбраться из реки рулевой.
Катер с судоводителем был арендован на сайте «Северная столица», сообщает прокуратура предварительные результаты проверки. Для объяснений намерены вызвать владельца катера и управлявшего им мужчину.
Это не единственное происшествие, которое случилось на Малой Неве 1 июля. Днём там столкнулись яхта и катамаран, на котором, по информации прокуратуры, катались взрослый и ребёнок.