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Пассажиры выпали из прогулочного катера в Петербурге. Их не удержали сиденья

Незапланированным купанием обернулась речная прогулка по Петербургу для двух пассажиров катера. На берег их вернули вымокшими, но, по счастью, невредимыми.

Как сообщает транспортная прокуратура по Северо-Западу, речная прогулка пошла не по плану в ночь на 1 июля на Малой Неве. Миновав Тучков мост, рулевой внезапно потерял пассажиров.

«Крепления сидений катера оторвались. В результате пассажиры выпали за борт», — рассказали в ведомстве.

Падение в воду для мужчины и женщины, по предварительным данным, обошлось без травм. Часть личных вещей скорее всего утонула, но им самим помог выбраться из реки рулевой.

Катер с судоводителем был арендован на сайте «Северная столица», сообщает прокуратура предварительные результаты проверки. Для объяснений намерены вызвать владельца катера и управлявшего им мужчину.

Это не единственное происшествие, которое случилось на Малой Неве 1 июля. Днём там столкнулись яхта и катамаран, на котором, по информации прокуратуры, катались взрослый и ребёнок.

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