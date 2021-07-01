Пассажиры выпали из прогулочного катера в Петербурге. Их не удержали сиденья

Незапланированным купанием обернулась речная прогулка по Петербургу для двух пассажиров катера. На берег их вернули вымокшими, но, по счастью, невредимыми.



Как сообщает транспортная прокуратура по Северо-Западу, речная прогулка пошла не по плану в ночь на 1 июля на Малой Неве. Миновав Тучков мост, рулевой внезапно потерял пассажиров.

«Крепления сидений катера оторвались. В результате пассажиры выпали за борт», — рассказали в ведомстве.

Падение в воду для мужчины и женщины, по предварительным данным, обошлось без травм. Часть личных вещей скорее всего утонула, но им самим помог выбраться из реки рулевой.