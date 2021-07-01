В Петербурге моторная яхта не прошла под переправой через Неву. Случайные зрители предположили, что судно застряло, но в «Мостотресте» заверяют: Благовещенский не покусился на лавры моста глупости.



Видеозапись того, как из-под Благовещенского моста вызволяют яхту, 1 июля прислали «Фонтанке» читатели. «Застряла, спасают», — кратко описали они происходящее. В «Мостотресте» подтвердили, что в четверг после трёх часов дня на Неве действительно буксировали яхту, но причина, говорят, в ином.