В Петербурге моторная яхта не прошла под переправой через Неву. Случайные зрители предположили, что судно застряло, но в «Мостотресте» заверяют: Благовещенский не покусился на лавры моста глупости.
Видеозапись того, как из-под Благовещенского моста вызволяют яхту, 1 июля прислали «Фонтанке» читатели. «Застряла, спасают», — кратко описали они происходящее. В «Мостотресте» подтвердили, что в четверг после трёх часов дня на Неве действительно буксировали яхту, но причина, говорят, в ином.
автор видео читатель «Фонтанки»
«У судна под мостом заглох двигатель, его отнесло течением. Произошёл навал на опору моста. Повреждений нет, остались следы краски», — сообщили в пресс-службе.
В транспортной полиции рассказали о том же: яхту с заглохшим двигателем снесло течением и она зацепила опору. Пострадавших нет, подробности случившегося выясняет УТ МВД по Северо-Западу.