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Вызволение яхты из-под Благовещенского моста попало на видео. Переправа цела, но «помечена»

В Петербурге моторная яхта не прошла под переправой через Неву. Случайные зрители предположили, что судно застряло, но в «Мостотресте» заверяют: Благовещенский не покусился на лавры моста глупости.

Видеозапись того, как из-под Благовещенского моста вызволяют яхту, 1 июля прислали «Фонтанке» читатели. «Застряла, спасают», — кратко описали они происходящее. В «Мостотресте» подтвердили, что в четверг после трёх часов дня на Неве действительно буксировали яхту, но причина, говорят, в ином.

автор видео читатель «Фонтанки»

«У судна под мостом заглох двигатель, его отнесло течением. Произошёл навал на опору моста. Повреждений нет, остались следы краски», — сообщили в пресс-службе.

В транспортной полиции рассказали о том же: яхту с заглохшим двигателем снесло течением и она зацепила опору. Пострадавших нет, подробности случившегося выясняет УТ МВД по Северо-Западу.

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Комментарии (2)

mixrju
В теории она вполне могла и застрять: мостовые пролёты на Неве, предназначенные для маломерных судов, иной раз совсем невысоки, кое-где есть ограничение габарита 3.6 м.
Мне интересно другое: у такой яхты, как застрявшая, обычно два двигателя. Чтобы оба заглохли нужно либо полностью обсохнуть, либо что-то серьёзное должно случиться с электрикой.
264940801
Ради такой яхты могут снести мост - а кто владелец этого общенародного состояния?
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