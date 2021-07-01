Разбойные нападения, похищение, незаконный оборот оружия, а теперь — бандитизм. Уголовное дело, в котором потерпевшими выступают пастор и возлюбленная хоккеиста, обрастает новыми статьями. Подробности 1 июля приводит ГСУ СК РФ по Петербургу.

Как сообщает ведомство, следователи продолжают расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении семи жителей города и области в возрасте от 25 лет до 51 года по статьям «Разбой», «Похищение человека», а также «Незаконный оборот оружия».

Следствие полагает, что обвиняемые, совместно с неустановленными лицами, совершали разбойные нападения с применением оружия начиная с 2019 года. География преступной деятельности ограничена Курортным районом Петербурга, а также Выборгским и Приозерским районами Ленобласти.



Следователям удалось установить их причастность к апрельскому разбою, совершённому в тот год в посёлке Песочный. «Фонтанка» писала, что жертвой стал старший пастор церкви «Миссия «Благая Весть». Последнего обмотали скотчем, привязали к стулу, несколько раз ударили, требуя указания места, где хранятся ценности. Из его дома пропали полмиллиона рублей. Предполагаемых участников нападения арестовали по решению суда.

Сотрудники СК также считают, что члены этой преступной группы причастны к похищению девушки от одного из домов по Ординарной улице в Петербурге в марте 2021 года. По их мнению, они напали на неё и переместили в частный дом в Ленобласти. Однако в тот же день она была освобождена. «Фонтанка» описывала обстоятельства её исчезновения и последующего «спасения». Похищенной оказалась спутница бывшего вратаря молодёжного хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург». «Сюрприз» для не разделяющей чувств возлюбленной заказал Альберт из Кисловодска. Троих исполнителей его поручения задержали и арестовали в марте этого года, а изобретательного и поражённого амуром джигита взяли в сербском ресторане спустя два месяца.



Как сообщает ведомство, накануне в отношении этой троицы также было возбуждено уголовное дело по статье «Бандитизм». «В ближайшее время, в зависимости от роли каждого, им будут предъявлены обвинения», — добавили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Фото: ГСУ СК по Петербургу Фото: ГСУ СК по Петербургу Фото: ГСУ СК по Петербургу Фото: ГСУ СК по Петербургу Фото: ГСУ СК по Петербургу Поделиться Поделиться





