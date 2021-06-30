«Фонд Ходорковского» и ещё три НПО признаны нежелательными в РФ

«По результатам изучения поступивших материалов 30.06.2021 Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»), Великобритания, European Choice («Европейский выбор»), Франция, Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»), Великобритания и Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»), Великобритания», — говорится в сообщении ведомства.

Данные о вышеперечисленных НПО направлены в Министерство юстиции РФ, которое ответственно за пополнение списка «нежелательных» иностранных и международных неправительственных организаций. Их в перечне уже 40. Одним из последних туда попал американский «Бард колледж». После этого СПбГУ быстро удалил со своего сайта следы связи с ним — партнёрство длилось 20 лет.

Все четыре упомянутых Генпрокуратурой НПО связаны с образованием. Созданное Ходорковским издание «МБХ медиа» пишет, что «Оксфордский Российский Фонд» — дочерняя структура «Фонда Ходорковского».