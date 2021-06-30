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«Фонд Ходорковского» и ещё три НПО признаны нежелательными в РФ

«Угрозу основам конституционного строя и безопасности» увидела Генпрокуратура России в деятельности четырёх иностранных неправительственных организаций.

«По результатам изучения поступивших материалов 30.06.2021 Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»), Великобритания, European Choice («Европейский выбор»), Франция, Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»), Великобритания и Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»), Великобритания», — говорится в сообщении ведомства.

Данные о вышеперечисленных НПО направлены в Министерство юстиции РФ, которое ответственно за пополнение списка «нежелательных» иностранных и международных неправительственных организаций. Их в перечне уже 40. Одним из последних туда попал американский «Бард колледж». После этого СПбГУ быстро удалил со своего сайта следы связи с ним — партнёрство длилось 20 лет.

Все четыре упомянутых Генпрокуратурой НПО связаны с образованием. Созданное Ходорковским издание «МБХ медиа» пишет, что «Оксфордский Российский Фонд» — дочерняя структура «Фонда Ходорковского».

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Комментарии (8)

Yuri_SPb
Ну, да, все проблемы от НПО, о которых почти никто не знает, а не от действий властей, конечно.
Печенеги и половцы
Ждём список желательных.
Igor_VS
Ель у меня на даче стоит твердо. Хорошая такая ель, сама, не помогаю. Никакая поросль ей не помеха. Старой яблоне, что не делай, обкапывай, опрыскивай, ничего не помогает.
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