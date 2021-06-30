По данным портала Стопкоронавирус.рф, за последнюю неделю (23–29 июня) в Северной столице COVID-19 заразились 9 094 человека, за предыдущую (16–22 июня) — 7 134. При этом выздоровевших было гораздо больше — 3 117 и 9 177 соответственно. Таким образом, общее число поправившихся (22 294) было в полтора раза больше заболевших (16 228).
На 29 июня в Петербурге числится 7 347 активных больных (общее число выявленных случаев минус умершие и выздоровевшие). Для сравнения: на 2 июня (когда перестала публиковаться статистика по госпитализациями и обращению за медицинской помощью) в городе было 18 946 активных больных.
При этом в больницах не хватает мест — для приема коронавирусных пациентов разворачивают все новые койки, в том числе в федеральных медицинских учреждениях. Губернатор Александр Беглов анонсировал наращивание коечного фонда до уровня зимы, когда регистрировалось более 3 000 случаев заболеваний в день.
Первым на статистическую аномалию обратил внимание Алексей Куприянов — независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru. Ранее ученый предложил альтернативную методику подсчета заболеваемости, по которой выходит, что третья волна оказалась в два раза мощнее второй, хотя официальна статистика этого роста не заметила.
В комитете по здравоохранению не стали комментировать противоречие, сославшись на то, что ведомство не может комментировать цифры Роспотребнадзора (используются в статистике оперштаба). Но гипотезу о том, что ПЦР-тесты перестали видеть новый штамм вируса, в Смольном опровергли. «Наоборот, людей с положительным ПЦР, поступающих в больницы, стало больше», — отметили в пресс-службе. В Роспотребнадзоре на запрос «Фонтанки» не ответили.
Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия оценила летальность COVID-19 во время третьей волны в 3,5%. За последнюю неделю (22–29 июня) в Петербурге скончались 750 человек с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших двумя неделями ранее должно было превысить 21 тысячу. Для сравнения: по официальной статистике, с 9 по 15 июня ковидом заболели 6 144 человека.