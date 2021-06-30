По данным портала Стопкоронавирус.рф, за последнюю неделю (23–29 июня) в Северной столице COVID-19 заразились 9 094 человека, за предыдущую (16–22 июня) — 7 134. При этом выздоровевших было гораздо больше — 3 117 и 9 177 соответственно. Таким образом, общее число поправившихся (22 294) было в полтора раза больше заболевших (16 228).

На 29 июня в Петербурге числится 7 347 активных больных (общее число выявленных случаев минус умершие и выздоровевшие). Для сравнения: на 2 июня (когда перестала публиковаться статистика по госпитализациями и обращению за медицинской помощью) в городе было 18 946 активных больных.

При этом в больницах не хватает мест — для приема коронавирусных пациентов разворачивают все новые койки, в том числе в федеральных медицинских учреждениях. Губернатор Александр Беглов анонсировал наращивание коечного фонда до уровня зимы, когда регистрировалось более 3 000 случаев заболеваний в день.



Первым на статистическую аномалию обратил внимание Алексей Куприянов — независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru. Ранее ученый предложил альтернативную методику подсчета заболеваемости, по которой выходит, что третья волна оказалась в два раза мощнее второй, хотя официальна статистика этого роста не заметила.