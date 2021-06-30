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В Петербурге нашли коронавирусную аномалию: число больных стремительно падает, но места в больницах кончаются

В Петербурге в разгар третьей волны сокращается число активных больных коронавирусом, следует из данных федерального оперштаба. Но на спрос на больничные койки это не влияет.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, за последнюю неделю (23–29 июня) в Северной столице COVID-19 заразились 9 094 человека, за предыдущую (16–22 июня) — 7 134. При этом выздоровевших было гораздо больше — 3 117 и 9 177 соответственно. Таким образом, общее число поправившихся (22 294) было в полтора раза больше заболевших (16 228).

Фото: оперштаб
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На 29 июня в Петербурге числится 7 347 активных больных (общее число выявленных случаев минус умершие и выздоровевшие). Для сравнения: на 2 июня (когда перестала публиковаться статистика по госпитализациями и обращению за медицинской помощью) в городе было 18 946 активных больных.

При этом в больницах не хватает мест — для приема коронавирусных пациентов разворачивают все новые койки, в том числе в федеральных медицинских учреждениях. Губернатор Александр Беглов анонсировал наращивание коечного фонда до уровня зимы, когда регистрировалось более 3 000 случаев заболеваний в день.

Первым на статистическую аномалию обратил внимание Алексей Куприянов — независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru. Ранее ученый предложил альтернативную методику подсчета заболеваемости, по которой выходит, что третья волна оказалась в два раза мощнее второй, хотя официальна статистика этого роста не заметила.

Фото: автор Алексей Куприянов
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В комитете по здравоохранению не стали комментировать противоречие, сославшись на то, что ведомство не может комментировать цифры Роспотребнадзора (используются в статистике оперштаба). Но гипотезу о том, что ПЦР-тесты перестали видеть новый штамм вируса, в Смольном опровергли. «Наоборот, людей с положительным ПЦР, поступающих в больницы, стало больше», — отметили в пресс-службе. В Роспотребнадзоре на запрос «Фонтанки» не ответили.

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия оценила летальность COVID-19 во время третьей волны в 3,5%. За последнюю неделю (22–29 июня) в Петербурге скончались 750 человек с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших двумя неделями ранее должно было превысить 21 тысячу. Для сравнения: по официальной статистике, с 9 по 15 июня ковидом заболели 6 144 человека.

Фото: оперштаб
Фото: автор Алексей Куприянов

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Комментарии (1)

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Вообще-то, выздоровевших, по вашим цифрам, суммарно получается 12 тыс., а не 22.
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