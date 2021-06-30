Как сообщает 30 июня УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на петербургских дорогах за вторник произошло 310 ДТП. Пострадавшие были в 9 случаях. Травмы получили 8 человек, детей среди них не было. Два человека погибли, тоже все взрослые. В том числе утром в Пушкине ДТП с грузовиком унесло жизнь пассажирки маршрутки. По факту аварии возбудили уголовное дело.
В Ленобласти зафиксировано 58 дорожных аварий, из них пять — с пострадавшими. Травмы получили пятеро, все совершеннолетние. Двое взрослых погибли.
Одно из смертельных ДТП произошло около 13:10 на подъезде к Тосно, сообщает 47News со ссылкой на правоохранительные органы. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Skoda Fabia, двигаясь в сторону Петербурга, не пропустил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм потерпевший скончался на месте. На вид мужчине было лет 60, его личность устанавливается.
Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»