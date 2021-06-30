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Такого давно не было — четыре жизни унесли ДТП в Петербурге и Ленобласти за сутки. В Тосно пешеход погиб на «зебре»

За сутки в ДТП в Петербурге и Ленобласти погибли четыре человека

За минувшие сутки, 29 июня, на территории Петербурга и Ленинградской области произошло 368 дорожных аварий. Скончались четыре человека — последний раз такое было 28 апреля, когда за день в Ленобласти в ДТП погибли четверо.

Как сообщает 30 июня УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на петербургских дорогах за вторник произошло 310 ДТП. Пострадавшие были в 9 случаях. Травмы получили 8 человек, детей среди них не было. Два человека погибли, тоже все взрослые. В том числе утром в Пушкине ДТП с грузовиком унесло жизнь пассажирки маршрутки. По факту аварии возбудили уголовное дело.

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В Ленобласти зафиксировано 58 дорожных аварий, из них пять — с пострадавшими. Травмы получили пятеро, все совершеннолетние. Двое взрослых погибли.

Одно из смертельных ДТП произошло около 13:10 на подъезде к Тосно, сообщает 47News со ссылкой на правоохранительные органы. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Skoda Fabia, двигаясь в сторону Петербурга, не пропустил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм потерпевший скончался на месте. На вид мужчине было лет 60, его личность устанавливается.

Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

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