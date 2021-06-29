Авария с маршруткой в Пушкине, пассажирка которой вылетела через стекло, стала уголовным делом

После смертельного ДТП в Пушкинском районе Петербурга задержан водитель грузовика. Видеорегистратор снял, как его автомобиль выскочил наперерез маршрутке, манёвр закончился гибелью женщины.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 29 июня, в отношении водителя возбуждено дело по статье о нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло смерть человека. Максимальная санкция, предусмотренная частью 3 статьи 264 УК, — до пяти лет лишения свободы.
Мужчина задержан на двое суток.
Во вторник утром синий «Мерседес» под его управлением не пропустил маршрутное такси К-294, следовавшее по Автомобильной улице в Пушкине. Как писала «Фонтанка», погибла женщина 60 лет. Она сидела на переднем пассажирском сиденье рядом с водителем и в результате столкновения вылетела через лобовое стекло под колёса маршрутки. Ещё двое пассажиров не пострадали.