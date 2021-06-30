В Кремле пообещали, что Путин даст развёрнутый ответ про добровольную вакцинацию в России

Развернутый ответ о добровольной вакцинации от коронавируса даст президент России Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии. Об этом 29 июня рассказал пресс-секретарь главы государства.



«Вакцинация действительно остается добровольной. Я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развернутый ответ», — сказал Дмитрий Песков в комментарии телеканалу «Россия 24».



Ранее Песков пояснил, что те, кому не нравится вакцинация, могут уволиться и перейти в ту сферу, где обязательных прививок не предусмотрено.

