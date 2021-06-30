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В Кремле пообещали, что Путин даст развёрнутый ответ про добровольную вакцинацию в России

Развернутый ответ о добровольной вакцинации от коронавируса даст президент России Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии. Об этом 29 июня рассказал пресс-секретарь главы государства.

«Вакцинация действительно остается добровольной. Я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развернутый ответ», — сказал Дмитрий Песков в комментарии телеканалу «Россия 24».

Ранее Песков пояснил, что те, кому не нравится вакцинация, могут уволиться и перейти в ту сферу, где обязательных прививок не предусмотрено.

Прямая линия президента России Владимира Путина пройдет 30 июня. Основной темой станет коронавирусная инфекция.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан в России ввели в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе, Ленинградской, Тульской, Сахалинской и Тверской областях, Якутии, Кузбассе и на Кубани, а также еще восьми регионах.

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Комментарии (7)

AndrewBarsik
С вакцинацией всё и так ясно. Пусть ответит на вопрос "Доколе?!"
Brevnault
Вакцинация действительно остается добровольной.
Пока я президент повышения пенсионного возраста не будет.
Ни при каких обстоятельствах менять Конституцию я не намерен.
Свободу Лёхе!
Привил бы Пушкина я,
От дуэлей, но.. - не суждено,
Поэта отделить - одно, но..
Гения.., и от Народа..,
Не суждено..)
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