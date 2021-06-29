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«Ковид во всех ипостасях». Песков рассказал про основную тему прямой линии с Владимиром Путиным

Коронавирус станет основной темой прямой линии с президентом России

Тематика коронавируса станет основной темой прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 30 июня. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства.

«Вопросов традиционно много, и они поступают по разным каналам... Набор тем в принципе от года к году меняется. Установить какую-то тенденцию сложно. В этом году, конечно, всему голова — это ковид во всех ипостасях: ковид как болезнь, ковид как проблема вакцинации», — сказал Песков 29 июня на телеканале «Россия 24».

По его словам, блок вопросов по теме коронавируса огромный. Некоторые люди протестуют из-за обязательной вакцинации от коронавируса для определенных категорий профессий и секторов в некоторых регионах, кто-то утверждает, что у него противопоказания против конкретной прививки, кто-то спрашивает про то, когда кончится пандемия, а кто-то жалуется на нехватку лекарств.

Эфир начнётся в полдень по московскому времени. Трансляцию будут вести телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир» и радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

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Комментарии (19)

jokir
Геноцид, рост цен и нищета русского народа - это конечно не основные темы 😂
kоt-obormot
Дочуру то привил "Спутником Vоvа"?
264958451
В такие моменты можно позавидовать Китаю, где уже сделали более миллиарда прививок и никто не смеет вякнуть против. Общественная безопасность важнее.
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