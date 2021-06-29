«Ковид во всех ипостасях». Песков рассказал про основную тему прямой линии с Владимиром Путиным

Тематика коронавируса станет основной темой прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 30 июня. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства.



«Вопросов традиционно много, и они поступают по разным каналам... Набор тем в принципе от года к году меняется. Установить какую-то тенденцию сложно. В этом году, конечно, всему голова — это ковид во всех ипостасях: ковид как болезнь, ковид как проблема вакцинации», — сказал Песков 29 июня на телеканале «Россия 24».



По его словам, блок вопросов по теме коронавируса огромный. Некоторые люди протестуют из-за обязательной вакцинации от коронавируса для определенных категорий профессий и секторов в некоторых регионах, кто-то утверждает, что у него противопоказания против конкретной прививки, кто-то спрашивает про то, когда кончится пандемия, а кто-то жалуется на нехватку лекарств.

