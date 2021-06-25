FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +23
72.33р86.33р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
8
Печать

Москва «перешла рубикон» по госпитализациям с коронавирусом. Побит антирекорд

В Москве побили антирекорд по количеству госпитализаций из-за COVID-19

Москва вышла на антирекорд по количеству госпитализаций пациентов с коронавирусом. Об этом 25 июня заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«По числу госпитализаций Москва перешла рубикон и вышла на антирекорд», — подчеркнула она в эфире Первого канала. Конкретных цифр заммэра называть не стала. Согласно данным оперштаба на утро 25 июня, за последние сутки в столице госпитализировали 1772 пациента с коронавирусом. Также Ракова рассказала, что около 15% больных COVID-19 в столице находятся в реанимации.

Ранее в столице ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. 25 июня Сергей Собянин объявил о возвращении в Москве удаленки для непривитых сотрудников.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

nuga
Вакцинация подскочила,вот вам и рост.Давайте дальше колите и истерите,что коек не хватает.На Сейшелах был взрывной рост после вакцинации,в сутки произошел скачок ,если перевести на масштаб количества населения РФ с мелкого государства в 93 тыс на 145 млн ,то 600 тыс в сутки ,если бы такое случилось у нас.Так что вакцинаторам есть куда стремиться.
Pilat
В Питере очереди на вакцинацию.
Видимо сводки с кладбищ, пересилили любовь к либерализму.
Король Лир
Какой рубикон, что вы несете? Грамотные наши...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний