Москва «перешла рубикон» по госпитализациям с коронавирусом. Побит антирекорд

Москва вышла на антирекорд по количеству госпитализаций пациентов с коронавирусом. Об этом 25 июня заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
«По числу госпитализаций Москва перешла рубикон и вышла на антирекорд», — подчеркнула она в эфире Первого канала. Конкретных цифр заммэра называть не стала. Согласно данным оперштаба на утро 25 июня, за последние сутки в столице госпитализировали 1772 пациента с коронавирусом. Также Ракова рассказала, что около 15% больных COVID-19 в столице находятся в реанимации.
Ранее в столице ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. 25 июня Сергей Собянин объявил о возвращении в Москве удаленки для непривитых сотрудников.