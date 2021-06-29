Министерство обороны России раскрыло подробности инцидента с кораблем ВМС Нидерландов «Эвертсен» (Zr.Ms. Evertsen) в Чёрном море. Капитан «Эвертсена» Джордж Пастур доложил, что российские истребители несколько часов летали «опасно и низко, выполняя ложные атаки на корабль», что в итоге вызвало перебои в работе электронного оборудования.



Как рассказали 29 июня в российском Минобороны, находившийся в нейтральных водах фрегат ВМС Нидерландов изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. В ответ в воздух подняли истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого «Эвертсен» сразу изменил курс.