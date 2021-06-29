Министерство обороны России раскрыло подробности инцидента с кораблем ВМС Нидерландов «Эвертсен» (Zr.Ms. Evertsen) в Чёрном море. Капитан «Эвертсена» Джордж Пастур доложил, что российские истребители несколько часов летали «опасно и низко, выполняя ложные атаки на корабль», что в итоге вызвало перебои в работе электронного оборудования.
Как рассказали 29 июня в российском Минобороны, находившийся в нейтральных водах фрегат ВМС Нидерландов изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. В ответ в воздух подняли истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого «Эвертсен» сразу изменил курс.
Военное ведомство подчеркнуло, что боевые машины летали на безопасном расстоянии от фрегата и опубликовало видео с борта одного из самолетов.
«Экипажи российских самолетов вернулись на аэродромы базирования. Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Фрегат «Эвертсен» выполняет патрулирование вместе с британским HMS Defender. Именно он на прошлой неделе, 23 июня, стал объектом, у которого российские пограничники требовали сменить курс под угрозой предупредительных залпов.