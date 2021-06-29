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Минобороны РФ показало видео с фрегатом ВМС Нидерландов в Чёрном море и рассказало, что случилось

Минобороны России рассказало про инцидент с фрегатом Evertsen в Чёрном море

Министерство обороны России раскрыло подробности инцидента с кораблем ВМС Нидерландов «Эвертсен» (Zr.Ms. Evertsen) в Чёрном море. Капитан «Эвертсена» Джордж Пастур доложил, что российские истребители несколько часов летали «опасно и низко, выполняя ложные атаки на корабль», что в итоге вызвало перебои в работе электронного оборудования.

Как рассказали 29 июня в российском Минобороны, находившийся в нейтральных водах фрегат ВМС Нидерландов изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. В ответ в воздух подняли истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого «Эвертсен» сразу изменил курс.

Военное ведомство подчеркнуло, что боевые машины летали на безопасном расстоянии от фрегата и опубликовало видео с борта одного из самолетов.

«Экипажи российских самолетов вернулись на аэродромы базирования. Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Фрегат «Эвертсен» выполняет патрулирование вместе с британским HMS Defender. Именно он на прошлой неделе, 23 июня, стал объектом, у которого российские пограничники требовали сменить курс под угрозой предупредительных залпов.

24 июня в Минобороны РФ заявили, что открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу Defender, нарушившему российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Военное ведомство показало пролет самолетов над нарушителем. При этом в посольстве Великобритании в РФ заявили, что корабль «совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом». «По эсминцу Defender не было произведено никаких выстрелов... Описание этих событий российской стороной является неточным», — сообщили дипломаты. После секретные документы о маршруте корабля нашли забытыми на автобусной остановке в Англии.

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Комментарии (1)

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Было бы смешно это читать, если бы не так грустно.... Весь этот цирк на за наши деньги, господа налогоплательщики....
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