Фотографиями радуги горожане делятся 29 июня. Она повисла над центром города, коромысло видят на севере, любуются им с набережных и наблюдают на Петроградской стороне. «Дождя не было, а радугу дали», — пишут «Фонтанке».

Тем временем туча на погодной карте «Яндекса» уползает в сторону от Северной столицы.



Накануне петербуржцы наслаждались радугой на фоне багряного заката и серебристых облаков. Последние показали не только с Земли, но и из космоса.



Во вторник утром в прогнозах синоптиков были обильные осадки — последний залп перед изменением погоды. Но позже метеорологические ожидания скорректировали. В последний день июня обещают кратковременный дождь ночью и до +27 в течение дня.

