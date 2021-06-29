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Пока синоптики сулят Петербургу грозу, небо балует оптическими эффектами

Обещанный Петербургу обильный дождь, который окончательно смоет жару, задержался. Добавить красок вечернему небу это не помешало.

автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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Фотографиями радуги горожане делятся 29 июня. Она повисла над центром города, коромысло видят на севере, любуются им с набережных и наблюдают на Петроградской стороне. «Дождя не было, а радугу дали», — пишут «Фонтанке».

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Тем временем туча на погодной карте «Яндекса» уползает в сторону от Северной столицы.

Накануне петербуржцы наслаждались радугой на фоне багряного заката и серебристых облаков. Последние показали не только с Земли, но и из космоса.

Во вторник утром в прогнозах синоптиков были обильные осадки — последний залп перед изменением погоды. Но позже метеорологические ожидания скорректировали. В последний день июня обещают кратковременный дождь ночью и до +27 в течение дня.

автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

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