Синоптики скорректировали утренний прогноз: в ближайшие дни в Петербурге и Ленобласти осадки продолжатся.



ГУ МЧС по Ленинградской области со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупреждает, что 30 июня в регионе ожидаются ливни и грозы. При грозе порывы ветра будут достигать 15–17 м/с. В четверг, 1 июля, в Ленинградской области также местами возможны грозы.

Обещанного ливня в Петербурге в ближайшие часы, видимо, не будет. По информации «Яндекса» на 13:50, в 16 из 18 районов Петербурга сухо. Дождь идёт только в Невском и Колпинском районах, предположительно выпадет 17,46% месячной нормы осадков.

