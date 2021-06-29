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Прощаться с дождями рано. МЧС предупреждает о новых грозах

Ливни в Ленинградской области ожидаются 30 июня и 1 июля

Вторник, 29 июня, не станет последним в череде дождливых дней, завершивших период аномальной жары.

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Синоптики скорректировали утренний прогноз: в ближайшие дни в Петербурге и Ленобласти осадки продолжатся.

ГУ МЧС по Ленинградской области со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупреждает, что 30 июня в регионе ожидаются ливни и грозы. При грозе порывы ветра будут достигать 15–17 м/с. В четверг, 1 июля, в Ленинградской области также местами возможны грозы.

Обещанного ливня в Петербурге в ближайшие часы, видимо, не будет. По информации «Яндекса» на 13:50, в 16 из 18 районов Петербурга сухо. Дождь идёт только в Невском и Колпинском районах, предположительно выпадет 17,46% месячной нормы осадков.

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Комментарии (9)

doorbal_
очередные выдумки МЧС и гидромета. Шаманы бесполезные
261896911
С такой же достоверностью могли снег и град пообещать
SERGEY111
Какое прощаться с дождями - мы с ними даже и не поздоровались , а то что вчера писнула пролетающая голубиная стая дождем никак назвать нельзя , тем более ливнем .
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