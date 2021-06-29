Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня будет 20–22 градуса, дожди, местами ливневые, ветер умеренный. Атмосферное давление днём существенно не изменится.
Сейчас, в 7 часов утра, осадки наблюдаются в 17 из 18 районов Санкт-Петербурга (кроме Кронштадта), по прогнозу, выпадет
В ночь на 30 июня, по прогнозу СЗ УГМС, ещё возможен кратковременный дождь, а затем осадки должны прекратиться. В среду будет очень тепло — 24–26 градусов, а в четверг чуть прохладнее.