Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня будет 20–22 градуса, дожди, местами ливневые, ветер умеренный. Атмосферное давление днём существенно не изменится.



Сейчас, в 7 часов утра, осадки наблюдаются в 17 из 18 районов Санкт-Петербурга (кроме Кронштадта), по прогнозу, выпадет 25,21 % месячной нормы, информирует «Яндекс». В вечернем прогнозе на грядущий день сервис называл ещё большую цифру: за сутки может выпасть 59,7 мм — 60,7 % месячной нормы осадков. Таким дождливым 29-е бывает редко, чаще (согласно истории погодных наблюдений за 58 лет) оно бывает облачным с прояснениями, температура в течение суток колеблется от 11 до 23 градусов. Холоднее всего в этот день было в 1960 году, плюс 8, а теплее всего — в 1999 году, 32 градуса.

