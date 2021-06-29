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Синоптики обещают петербуржцам ливни — последний залп перед изменением погоды

В Петербурге 29 июня будет 20–22 градуса, дожди

Жару окончательно смыло: жителей Северной столицы ждёт дождливый вторник. Это последний день сильных осадков, завтра погода может поменяться.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня будет 20–22 градуса, дожди, местами ливневые, ветер умеренный. Атмосферное давление днём существенно не изменится.

Сейчас, в 7 часов утра, осадки наблюдаются в 17 из 18 районов Санкт-Петербурга (кроме Кронштадта), по прогнозу, выпадет 25,21 % месячной нормы, информирует «Яндекс». В вечернем прогнозе на грядущий день сервис называл ещё большую цифру: за сутки может выпасть 59,7 мм — 60,7 % месячной нормы осадков. Таким дождливым 29-е бывает редко, чаще (согласно истории погодных наблюдений за 58 лет) оно бывает облачным с прояснениями, температура в течение суток колеблется от 11 до 23 градусов. Холоднее всего в этот день было в 1960 году, плюс 8, а теплее всего — в 1999 году, 32 градуса.

Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
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В ночь на 30 июня, по прогнозу СЗ УГМС, ещё возможен кратковременный дождь, а затем осадки должны прекратиться. В среду будет очень тепло — 24–26 градусов, а в четверг чуть прохладнее.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (20)

AP-SPb
В Центре ночью дождик был. Но так себе, очень скромненько.
Вообще, конечно, несправедливо. ДВ затопило, в Сибири где горит, а где тоже затопило, Крым весь поплыл, Европа тонет, даже Штаты и те то потоп, то ураган, то дома сыпятся... А у нас не единой катастрофки, даже маленькой :( мелкие пожарчики не в счет. Нам бы хоть дождик что ли... так чтоб на несколько дней, так чтоб хотя бы по колено было... ;))) Лучше, конечно, наводнение, как в 1824. Ну ладно, хотя бы как в 1924 :))) а то совсем статус столицы наводнений с этой дамбой потеряли :( :)))
VF812
Дождь уже второй день идет только на Яндексе и Фонтанке
Вовикс
где обещанный ливень. Утра все пргнозы показывали что идед дождь, но окно убедило в обратном!
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