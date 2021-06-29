В понедельник радугу заметили в Приморском районе города. На одних снимках только часть дуги, но местами в небе рассмотрели сразу два ярких «коромысла». Любовались явлением и на юге города, а те, кто его не застал, поднимали головы, чтобы всмотреться в пламенеющий закат.



Между тем, согласно народным приметам, багрянец на вечерней заре - к ветру. И чем алее, тем сильнее будет дуть. А облака, которые принимают солнце, намекают, что зонтик на следующий день лишним не будет.