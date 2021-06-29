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Петербуржцы в эстетическом восторге: небо подарило огненный закат, радугу и неблагие знамения

Вечернее небо очаровало жителей Петербурга 28 июня. Горожане делятся фотографиями и восторгами, а народные приметы обещают недоброе.

В понедельник радугу заметили в Приморском районе города. На одних снимках только часть дуги, но местами в небе рассмотрели сразу два ярких «коромысла». Любовались явлением и на юге города, а те, кто его не застал, поднимали головы, чтобы всмотреться в пламенеющий закат.

Между тем, согласно народным приметам, багрянец на вечерней заре - к ветру. И чем алее, тем сильнее будет дуть. А облака, которые принимают солнце, намекают, что зонтик на следующий день лишним не будет.

Синоптикам вглядываться в закат уже не приходится. В их прогнозах на 29 июня дожди: кратковременные ночью, умеренные днём и местами ливневые.

Водоканал уже готовится и просит петербуржцев не «плавать» в автомобилях по примеру москвичей.

МЧС также уже предупредил, что во вторник в городе будет дуть северный, северо-восточный ветер со скоростью 12 метров в секунду.

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Комментарии (2)

Riptide
Ветер северный
Умеренный до сильного ...
266081655
"На небе появлялись странные, грозные знамения, предвещавшие мор, войну и продолжительный голод." (С)
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