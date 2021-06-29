Депутат Заксобрания Борис Вишневский внес на рассмотрение парламента Петербурга законопроект, который обязывает Смольный публиковать полные данные по ковидной статистике. Об этом народный избранник 29 июня рассказал на своей странице в Facebook. Полную информацию правительство не раскрывает уже почти месяц.
Законопроект предлагает установить, что правительство города обязано публиковать на официальном сайте сведения о ситуации с распространением коронавируса. В том числе информацию о ежедневном числе заболевших и выздоровевших, числе вакцинированных, больных COVID-19, помещенных в стационарные медучреждения, а также о количестве свободных ковидных коек в больницах, количестве больных, которые находятся на искусственной вентиляции легких, под наблюдением в целом и в стационарах.
Инициативу предлагается принять в соответствие с частью 3 статьи 41 Конституции РФ, которая запрещает сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей. В настоящее время проект закона отправлен на юридическое заключение.
Полную коронавирусную статистику Смольный последний раз публиковал 2 июня, но и в ней уже отсутствовали данные о свободных койках. Позднее «коронавирусную справку» заменили на данные о вакцинации. После того, как представители СМИ в профильном чате в WhatsApp поинтересовались причиной отсутствия статистики, комитет по здравоохранению заблокировал возможность задавать вопросы. Чуть позже возможность задавать вопросы вернули, однако они остаются без ответа.
В ЗакСе хотят обязать Смольный публиковать полные данные о коронавирусной статистике
Депутат Вишневский внес законопроект, обязывающий власти Петербурга публиковать полную коронавирусную статистику
Депутат Заксобрания Борис Вишневский внес на рассмотрение парламента Петербурга законопроект, который обязывает Смольный публиковать полные данные по ковидной статистике. Об этом народный избранник 29 июня рассказал на своей странице в Facebook. Полную информацию правительство не раскрывает уже почти месяц.