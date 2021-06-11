FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +23
71.68р87.33р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
13
Печать

Смольный заменил «коронавирусную справку» информацией о вакцинации. Данные о свободных койках так и не публикуют

Смольный заменил «коронавирусную справку» информацией о вакцинации

Смольный впервые за последние дни вечером 11 июня разослал в СМИ справку межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом. Однако вместо привычной информации о свободных койках и количестве заболевших ограничился только данными по вакцинации.

Всего в Петербурге привиты 745 540 человек, из них 621 698 завершили цикл вакцинации полностью. В Смольном также предоставили информацию о распределении по трем прививкам, доступным сейчас в городе: самым популярным «Спутником» вакцинировались 714 755 человек (606 059 двумя компонентами), «КовиВаком» — 7 396 (801 двумя компонентами), «ЭпиВакКороной» — 23 389 (14 838 двумя компонентами). Запас вакцины в городе составляет 860 042 комплекта. Среди профессиональных групп, которых прививают в первую очередь, больше всего вакцинировались медики — 30 966 человек, на втором месте работники образования — 28 473.

Как писала «Фонтанка», Смольный уже более недели не предоставляет данные по свободным койкам под COVID-19. По данным нашего издания, их всего 8%. Госпитализации выросли до более чем 700 человек в день. Однако официальной информации по ним в справке межведомственного совета так и нет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

Guest1234
Ну вот, успокоили население, молодцы.
Многия знания умножают печаль, поэтому лишнего населению знать не надо.
262224921
Бюджет города при детальном рассмотрении - сопливый чих или вонючий пук. Поэтому и сэмы разрешили за сутки- хоть какая-то копеечка в бюджет. Вместо развития города - занимаются повсеместной экономией и закошмариванием бюджетников ))))))))
xepnuminu
-70 это серьёзно. как и для спутника -18.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний