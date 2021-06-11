Всего в Петербурге привиты 745 540 человек, из них 621 698 завершили цикл вакцинации полностью. В Смольном также предоставили информацию о распределении по трем прививкам, доступным сейчас в городе: самым популярным «Спутником» вакцинировались 714 755 человек (606 059 двумя компонентами), «КовиВаком» — 7 396 (801 двумя компонентами), «ЭпиВакКороной» — 23 389 (14 838 двумя компонентами). Запас вакцины в городе составляет 860 042 комплекта. Среди профессиональных групп, которых прививают в первую очередь, больше всего вакцинировались медики — 30 966 человек, на втором месте работники образования — 28 473.
Смольный заменил «коронавирусную справку» информацией о вакцинации. Данные о свободных койках так и не публикуют
Смольный заменил «коронавирусную справку» информацией о вакцинации
Смольный впервые за последние дни вечером 11 июня разослал в СМИ справку межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом. Однако вместо привычной информации о свободных койках и количестве заболевших ограничился только данными по вакцинации.
Всего в Петербурге привиты 745 540 человек, из них 621 698 завершили цикл вакцинации полностью. В Смольном также предоставили информацию о распределении по трем прививкам, доступным сейчас в городе: самым популярным «Спутником» вакцинировались 714 755 человек (606 059 двумя компонентами), «КовиВаком» — 7 396 (801 двумя компонентами), «ЭпиВакКороной» — 23 389 (14 838 двумя компонентами). Запас вакцины в городе составляет 860 042 комплекта. Среди профессиональных групп, которых прививают в первую очередь, больше всего вакцинировались медики — 30 966 человек, на втором месте работники образования — 28 473.