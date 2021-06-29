«На теплоходе на прогулку отправились 19 выпускников школы
автор видео читатель «Фонтанки»
О том, как недавние школьники чуть не намочили подолы вечерних платьев, изданию рассказала свидетельница описанных событий.
«Эвакуация проходила спокойно. За нами приехал катер МЧС, грузили туда по 15 человек, на руках перетаскивали через борт. Вроде за 4 раза всех перевезли на берег. Платья не намокли, так как сотрудники МЧС нас на руках перетаскивали, — рассказала девушка. — Неизвестно, как теплоход сел на мель, водное пространство было очень широкое, а он прижался к берегу и буквально за 10 метров до берега застрял, это было очень странно».
Прогулочное судно село на мель напротив дома 42 по Смольной набережной в Петербурге в половине пятого утра 29 июня. По данным городского управления МЧС, на борту находилось 85 человек, 63 из которых — в возрасте от 16 до 18 лет. Среди пассажиров пострадавших нет. Уже на берегу их рассадили по автобусам, этот момент сняла камера уличного наблюдения.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав несовершеннолетних пассажиров и безопасности при эксплуатации водного транспорта. По предварительной информации регионального ведомства, причиной произошедшего стал отказ двигателя.
«Моя мечта» принадлежит ООО «Минхерц и Компания». «Фонтанка» дозвонилась до организации, но там сообщили, что не обладают информацией, и бросили трубку.