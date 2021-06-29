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«Платья не намокли, сотрудники МЧС нас на руках перетаскивали». Спасение «Моей мечты» в Петербурге сняли на видео

Видео: Эвакуация выпускников с теплохода «Моя мечта» в Петербурге

На борту теплохода «Моя мечта», севшего на мель в акватории Невы, находились выпускники петербургской школы № 89. Об этом «Фонтанке» сообщили в администрации Калининского района города.

«На теплоходе на прогулку отправились 19 выпускников школы № 89 с родителями. Организовали такой выезд самостоятельно, после официальных мероприятий вручения аттестатов», — говорится в ответе пресс-службы районной администрации, который поступил «Фонтанке» 29 июня.

автор видео читатель «Фонтанки»

О том, как недавние школьники чуть не намочили подолы вечерних платьев, изданию рассказала свидетельница описанных событий.

«Эвакуация проходила спокойно. За нами приехал катер МЧС, грузили туда по 15 человек, на руках перетаскивали через борт. Вроде за 4 раза всех перевезли на берег. Платья не намокли, так как сотрудники МЧС нас на руках перетаскивали, — рассказала девушка. — Неизвестно, как теплоход сел на мель, водное пространство было очень широкое, а он прижался к берегу и буквально за 10 метров до берега застрял, это было очень странно».

Прогулочное судно село на мель напротив дома 42 по Смольной набережной в Петербурге в половине пятого утра 29 июня. По данным городского управления МЧС, на борту находилось 85 человек, 63 из которых — в возрасте от 16 до 18 лет. Среди пассажиров пострадавших нет. Уже на берегу их рассадили по автобусам, этот момент сняла камера уличного наблюдения.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав несовершеннолетних пассажиров и безопасности при эксплуатации водного транспорта. По предварительной информации регионального ведомства, причиной произошедшего стал отказ двигателя.

«Моя мечта» принадлежит ООО «Минхерц и Компания». «Фонтанка» дозвонилась до организации, но там сообщили, что не обладают информацией, и бросили трубку.

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Комментарии (5)

michailPotapov
Это Россия. Дно рядом ))
0k0
>недавние школьники чуть не намочили подолы вечерних платьев

Хочется верить, что все же школьниЦЫ.
Впрочем, ребята уже совершеннолетние, могут творить что хотят.
Иван 2пырьев
Потрясающее видео, спасибо огромное!!!!
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