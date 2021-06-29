«На теплоходе на прогулку отправились 19 выпускников школы № 89 с родителями. Организовали такой выезд самостоятельно, после официальных мероприятий вручения аттестатов», — говорится в ответе пресс-службы районной администрации, который поступил «Фонтанке» 29 июня.

«Эвакуация проходила спокойно. За нами приехал катер МЧС, грузили туда по 15 человек, на руках перетаскивали через борт. Вроде за 4 раза всех перевезли на берег. Платья не намокли, так как сотрудники МЧС нас на руках перетаскивали, — рассказала девушка. — Неизвестно, как теплоход сел на мель, водное пространство было очень широкое, а он прижался к берегу и буквально за 10 метров до берега застрял, это было очень странно».

О том, как недавние школьники чуть не намочили подолы вечерних платьев, изданию рассказала свидетельница описанных событий.

Прогулочное судно село на мель напротив дома 42 по Смольной набережной в Петербурге в половине пятого утра 29 июня. По данным городского управления МЧС, на борту находилось 85 человек, 63 из которых — в возрасте от 16 до 18 лет. Среди пассажиров пострадавших нет. Уже на берегу их рассадили по автобусам, этот момент сняла камера уличного наблюдения.



Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав несовершеннолетних пассажиров и безопасности при эксплуатации водного транспорта. По предварительной информации регионального ведомства, причиной произошедшего стал отказ двигателя.



«Моя мечта» принадлежит ООО «Минхерц и Компания». «Фонтанка» дозвонилась до организации, но там сообщили, что не обладают информацией, и бросили трубку.

