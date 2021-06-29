После ЧП с прогулочным судном на Неве в центре Петербурга Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав несовершеннолетних пассажиров и безопасности при эксплуатации водного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Теплоход с мели снят, отмечается в сообщении.



Напомним, по данным городского ГУ МЧС, на борту судна находилось 63 юных пассажира в возрасте от 16 лет. Катер сел на мель напротив Смольной набережной 29 июня около 4:25. Людей эвакуировали меньше чем за час.

