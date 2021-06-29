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В Петербурге сняли с мели теплоход «Моя мечта», катавший более 60 юных пассажиров

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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После ЧП с прогулочным судном на Неве в центре Петербурга Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав несовершеннолетних пассажиров и безопасности при эксплуатации водного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Теплоход с мели снят, отмечается в сообщении.

Напомним, по данным городского ГУ МЧС, на борту судна находилось 63 юных пассажира в возрасте от 16 лет. Катер сел на мель напротив Смольной набережной 29 июня около 4:25. Людей эвакуировали меньше чем за час.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (3)

Wert
У деток-то сколько впечатлений останется:

Корабль сел на мель, к нам вышел капитан и сказал "без паники, первыми садятся в шлюпки женщины и дети, я остаюсь на борту и погибну вместе с судном",
Потом всем дали мороженное и еще покатались на катерах.
Вобщем все спаслись и было весело.
RemyMartin
Переименовать в «Моя мрія», порадовать петербургских интернационалистов.
Ser_N0771
что-то "мечтам" последнее время не везет... сначала лагерь в Мичуринском закрыли, теперь вот пароход на мель....

:)
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