Как сообщили «Фонтанке» в городском ГУ МЧС, судно «Моя мечта» (тип — речной теплоход «Москва 10») село на мель в 4:25 на Неве напротив дома 42 по Смольной набережной (Центральный район города). На борту находилось 85 человек, 63 из которых — в возрасте от 16 до 18 лет, то есть несовершеннолетние.



Катера ПСС и МЧС к 5:15 эвакуировали всех пассажиров. На место тем временем прибыл автобус «Пассажиравтотранса», в нём разместили людей — 78 человек. Экипаж в составе семи человек остался на борту. Фото и видео с места событий публикует «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

