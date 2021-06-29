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Теплоход, катавший ночью детей по Неве, сел на мель напротив Смольного

В Петербурге с судна эвакуировали около 60 несовершеннолетних

Рано утром 29 июня в центре Петербурга эвакуировали пассажиров прогулочного судна.

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Как сообщили «Фонтанке» в городском ГУ МЧС, судно «Моя мечта» (тип — речной теплоход «Москва 10») село на мель в 4:25 на Неве напротив дома 42 по Смольной набережной (Центральный район города). На борту находилось 85 человек, 63 из которых — в возрасте от 16 до 18 лет, то есть несовершеннолетние.

Катера ПСС и МЧС к 5:15 эвакуировали всех пассажиров. На место тем временем прибыл автобус «Пассажиравтотранса», в нём разместили людей — 78 человек. Экипаж в составе семи человек остался на борту. Фото и видео с места событий публикует «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Разлива нефтепродуктов нет. Никто не пострадал. Движению судов катер не помешал.

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Комментарии (2)

Peshechodig
Капитан не в курсах где форватер? Первый день что-ли?
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