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Камера сняла, как проходила эвакуация пассажиров c теплохода «Моя мечта» в Петербурге. Так феерично закончилось празднование выпускного

Эвакуация пассажиров с теплохода «Моя мечта» в Петербурге попала на видео

Эвакуацию пассажиров севшего на мель теплохода «Моя мечта» сняла камера уличного наблюдения в Петербурге. Видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки» утром 29 июня.

Как видно в ролике, пассажиров переправили с борта на берег при помощи катера, которому пришлось сделать несколько ходок к теплоходу. После этого людей посадили в автобусы, предоставленные ГУП «Пассажиравтотранс».

«Фонтанка.ру»

Прогулочное судно село на мель напротив дома 42 по Смольной набережной в Петербурге в половине пятого утра 29 июня. На борту находилось 85 человек, 63 из которых — в возрасте от 16 до 18 лет. Среди пассажиров пострадавших нет.

По предварительной информации, на борту «Моей мечты» выпускной праздновали школьники одного из петербургских учебных заведений.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав несовершеннолетних пассажиров и безопасности при эксплуатации водного транспорта. По предварительной информации регионального ведомства, причиной произошедшего стал отказ двигателя.

«Моя мечта» принадлежит ООО «Минхерц и Компания». «Фонтанка» дозвонилась до компании, но там сообщили, что не обладают информацией, и бросили трубку.

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Комментарии (1)

Gilka
ну е-мое... ну что за пир во время чумы? вот прям нет пьянки - жизнь не удалась?
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