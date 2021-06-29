Как видно в ролике, пассажиров переправили с борта на берег при помощи катера, которому пришлось сделать несколько ходок к теплоходу. После этого людей посадили в автобусы, предоставленные ГУП «Пассажиравтотранс».

Прогулочное судно село на мель напротив дома 42 по Смольной набережной в Петербурге в половине пятого утра 29 июня. На борту находилось 85 человек, 63 из которых — в возрасте от 16 до 18 лет. Среди пассажиров пострадавших нет.



По предварительной информации, на борту «Моей мечты» выпускной праздновали школьники одного из петербургских учебных заведений.

