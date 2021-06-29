Как сообщает ведомство 29 июня, судовладельцем прогулочного теплохода «Моя мечта» типа «Москва-10» является ООО «Минхерц и Компания».
В 04:25 судно село на мель у дома 42 по Смольной набережной. Как сообщало МЧС, на борту было 85 человек, из них 63 несовершеннолетних. Никто не пострадал. Спасатели переправили всех пассажиров (78 человек) на берег. Домой они попали благодаря автобусу, предоставленному ГУП «Пассажиравтотранс». Экипаж теплохода предпочел остаться на борту.
Около 06:00 судно снято с мели, помехи судоходству не имеется.
«По сообщению судоводителя, причиной происшествия является отказ двигателя судна», — сообщает прокуратура.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура для дачи объяснений вызвала судовладельца и капитана.
Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.