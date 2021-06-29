FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +25
72.18р86.17р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
4
Печать

Транспортная прокуратура назвала причину посадки на мель прогулочного теплохода в Петербурге. Пассажиров по домам развез автобус

Прогулочный теплоход, застрявший на Неве в Петербурге с пассажирами, сняли с мели

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту посадки на мель прогулочного судна в Санкт-Петербурге.

Как сообщает ведомство 29 июня, судовладельцем прогулочного теплохода «Моя мечта» типа «Москва-10» является ООО «Минхерц и Компания».

В 04:25 судно село на мель у дома 42 по Смольной набережной. Как сообщало МЧС, на борту было 85 человек, из них 63 несовершеннолетних. Никто не пострадал. Спасатели переправили всех пассажиров (78 человек) на берег. Домой они попали благодаря автобусу, предоставленному ГУП «Пассажиравтотранс». Экипаж теплохода предпочел остаться на борту.

ПоделитьсяПоделиться

Около 06:00 судно снято с мели, помехи судоходству не имеется.

«По сообщению судоводителя, причиной происшествия является отказ двигателя судна», — сообщает прокуратура.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура для дачи объяснений вызвала судовладельца и капитана.

Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Norge
Он там был и зеленая зона, купался там, но кому-то место очень понравилось.
Cвифт
... там уже глубина около 1 метра ??? Может пора там и пляж уже устраивать ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний