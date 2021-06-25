На Дворцовую площадь, где сегодня, 25 июня, проходит праздник «Алые паруса», начали запускать выпускников. Как передает корреспондент «Фонтанки», в этом году проход осуществляется по секторам.
Толпу для прохода через металлоискатели направляют волонтеры «Пятого канала» через мегафоны. На вход вчерашние школьники допускаются по билетам. У них проверяют рюкзаки и сумки. Пройти можно только в масках, без колющих и режущих предметов, а также воды и еды.
При этом правоохранители не исключают, что возле места проведения мероприятия могут оказаться «перекупщики». «Увидишь торговца билетами, щеми его сразу, но чтобы другие не видели», — инструктирует сотрудник ОМОНа своего коллегу.
Безопасность во время проведения праздника осуществляют военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии и полиция.
Пока в сердце города будет развлекаться молодежь, другие центральные улицы опустели.
Об ограничениях в Петербурге «Фонтанка» подробно писала ранее. Однако перекрытыми оказались даже улицы, ранее не заявленные Смольным.