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На «Алые паруса» начали запускать выпускников

На Дворцовую площадь, где сегодня, 25 июня, проходит праздник «Алые паруса», начали запускать выпускников. Как передает корреспондент «Фонтанки», в этом году проход осуществляется по секторам.

Толпу для прохода через металлоискатели направляют волонтеры «Пятого канала» через мегафоны. На вход вчерашние школьники допускаются по билетам. У них проверяют рюкзаки и сумки. Пройти можно только в масках, без колющих и режущих предметов, а также воды и еды.

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При этом правоохранители не исключают, что возле места проведения мероприятия могут оказаться «перекупщики». «Увидишь торговца билетами, щеми его сразу, но чтобы другие не видели», — инструктирует сотрудник ОМОНа своего коллегу.

Безопасность во время проведения праздника осуществляют военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии и полиция.

Пока в сердце города будет развлекаться молодежь, другие центральные улицы опустели.

Об ограничениях в Петербурге «Фонтанка» подробно писала ранее. Однако перекрытыми оказались даже улицы, ранее не заявленные Смольным.

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Комментарии (4)

Владислав М
Власть позаботилась о коронавирусе. Даже на фото видно, стоит толпа и почти все без масок. А потом Беглов будет задвигать страшилки про новую волну.
Агроном аэродрома
Выпускайте Кракена! :))
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