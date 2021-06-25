В Сети появилась информация об ограничении на продажу авиабилетов. Росавиация назвала это фейком

Федеральное агентство воздушного транспорта выступило с официальным заявлением по поводу появившейся в соцсетях информации о якобы вводимых в России ограничениях на приобретение авиабилетов, связанных с распространением коронавируса.

Как сообщает 25 июня официальный сайт Росавиации, указанные сообщения не соответствуют действительности. «Приказ, о котором говорится в скрине, никогда не существовал, и данное сообщение не публиковалось на сайте Росавиации», — говорится в сообщении.



Фото: Росавиация Поделиться Поделиться







В Росавиации также уточнили, что порядок приобретения билетов и допуск авиапассажиров на борт воздушного судна осуществляется в соответствии с положениями Воздушного кодекса РФ и Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» (приказ Минтранса России от 28.06.2007 N 82).



В аэропортах и на воздушных судах РФ предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности в связи с COVID-19, успокаивают в Росавиации.

Ранее «Фонтанка» писала, что обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан с понедельника, 28 июня, введут ещё восемь российских регионов. В настоящий момент обязательная вакцинация распространена на 10 субъектов РФ.

При этом в некоторых регионах страны прививочную кампанию уже начали приостанавливать и переносить из-за высокого спроса и дефицита вакцины.

