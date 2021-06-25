FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +23
72.33р86.33р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
2
Печать

Введение ограничительных мер в Башкирии перенесли на неделю. Там не хватает вакцины

Из-за нехватки вакцины в Башкирии переносят введение ограничительных мер

Введение новых ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом в Башкирии перенесено на неделю — с 29 июня на 5 июля. В регионе не хватает вакцины. Об этом на своей странице «ВКонтакте» в пятницу, 25 июня, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Сейчас сложилась такая ситуация, что в республике вакцина заканчивается, во многих районах её уже нет. Сегодня в 21:00 приходит трансфер с 54 600 дозами вакцины, послезавтра ждём ещё 35 тысяч. Мы активно работаем с оперативным штабом правительства России, чтобы наладить бесперебойную поставку», — написал он.

«В этой связи принимаю решение ограничительные нормы, которые должны были вступить 29 июня, перенести на 5 июля», — отметил Хабиров.

Глава региона уточнил, что грядущие ограничения коснутся сферы общественного питания (при количестве 50 и более посадочных мест), работы салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также междугородних пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования и работы пригородного поезда «Орлан».

По словам Радия Хабирова, перенос ограничений «даст возможность всем руководителям предприятий, организаций подготовиться, предупредить своих клиентов о необходимости провакцинироваться».

Ранее «Фонтанка» писала, что обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан с понедельника, 28 июня, введут ещё восемь российских регионов. В настоящий момент обязательная вакцинация распространена на 10 субъектов РФ.

При этом в некоторых регионах страны прививочную кампанию начали приостанавливать из-за высокого спроса и дефицита вакцины.

По теме (13)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Alex000
И вот так здесь всё.
Bиталий Уткин
Любое насилие порождает ответное насилие, ненависть — ответную ненависть. И это — словно замкнутый круг! И разорвать эту череду непримеримостей — может только духовное знание, преображающее самих людей.

Если не изменить саму систему государственного устройства, то ничто не изменится!

Был такой учёный Владимир Хавкин в Индии, в Бомбее, он создавал уникальные вакцины, а английское правительство его даже финансировало, и результаты — были потрясающие! Но у нас его исследования применить было нельзя, потому что он, был политический эмигрант! И, заметьте: он, в результате, выбрал науку, а не политику! И он реально помог тысячам нуждающимся в помощи!

Есть в человеке страх за жизнь свою, есть страх перед болью телесной, есть страх за близких, любимых нами людей…
И сильны эти страхи. Но преодоление их укрепляет силу души, вразумляет о Жизни Вечной! И о жизни тленной понимание приходит, позволяет ощутить временность сей жизни телесной!
И страх такой — порой больше всего мешает.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний