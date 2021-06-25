Введение ограничительных мер в Башкирии перенесли на неделю. Там не хватает вакцины

Введение новых ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом в Башкирии перенесено на неделю — с 29 июня на 5 июля. В регионе не хватает вакцины. Об этом на своей странице «ВКонтакте» в пятницу, 25 июня, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
«Сейчас сложилась такая ситуация, что в республике вакцина заканчивается, во многих районах её уже нет. Сегодня в 21:00 приходит трансфер с 54 600 дозами вакцины, послезавтра ждём ещё 35 тысяч. Мы активно работаем с оперативным штабом правительства России, чтобы наладить бесперебойную поставку», — написал он.
«В этой связи принимаю решение ограничительные нормы, которые должны были вступить 29 июня, перенести на 5 июля», — отметил Хабиров.
Глава региона уточнил, что грядущие ограничения коснутся сферы общественного питания (при количестве 50 и более посадочных мест), работы салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также междугородних пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования и работы пригородного поезда «Орлан».
По словам Радия Хабирова, перенос ограничений «даст возможность всем руководителям предприятий, организаций подготовиться, предупредить своих клиентов о необходимости провакцинироваться».
Ранее «Фонтанка» писала, что обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан с понедельника, 28 июня, введут ещё восемь российских регионов. В настоящий момент обязательная вакцинация распространена на 10 субъектов РФ.
При этом в некоторых регионах страны прививочную кампанию начали приостанавливать из-за высокого спроса и дефицита вакцины.