Введение ограничительных мер в Башкирии перенесли на неделю. Там не хватает вакцины

Введение новых ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом в Башкирии перенесено на неделю — с 29 июня на 5 июля. В регионе не хватает вакцины. Об этом на своей странице «ВКонтакте» в пятницу, 25 июня, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.



«Сейчас сложилась такая ситуация, что в республике вакцина заканчивается, во многих районах её уже нет. Сегодня в 21:00 приходит трансфер с 54 600 дозами вакцины, послезавтра ждём ещё 35 тысяч. Мы активно работаем с оперативным штабом правительства России, чтобы наладить бесперебойную поставку», — написал он.

