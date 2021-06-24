Петербургский врач-инфекционист рассказала, кого и как поражает индийский штамм

«Он ( индийский штамм. — Прим.ред. ) сохраняет основное свое свойство — подвергает уязвимые группы населения тяжелому течению инфекции, которое проявляется в виде пневмонии и системной инфекции, характеристикой которой является цитокиновый шторм», — сказала она, отвечая на вопросы людей, собравшихся пройти вакцинацию.

Индийский штамм подвергает тяжелому течению инфекции уязвимые группы населения, при этом переболевшие и вакцинированные от уханьского варианта коронавируса могут перенести «дельту» в легкой форме или вообще не заболеть. Об этом 24 июня в ресторане «Москва» рассказала врач-инфекционист ПСПбГМУ им. Павлова Оксана Станевич.

По словам медика, для индийского штамма характерно еще и то, что ему подвержены более молодые группы населения. «Эволюционная направленная изменчивость вируса, по-видимому, так движется. Если мы защищаем группы населения постарше или они быстро переболели, то вирус вынужден переходить в другую нишу — это более молодые взрослые, подростки, дети», — объяснила врач.

Еще одно возможное свойство индийского штамма, которое назвала Станевич — он в 5–6 раз эффективнее заражает, чем уханьский штамм, даже с антителами переболевших или вакцинированных. Тем не менее антитела все еще способны побороть мутировавший вирус. «Снижение эффективности нейтрализации в 5 раз — это очень мало, чтобы скидывать со счетов существующие вакцины и антитела после болезни», — считает инфекционист.

По ее словам, если человек переболел и вакцинировался, он либо не заболеет индийским штаммом, либо перенесет его гораздо легче, чем мог бы. Исключение составляют уязвимые группы. Например, пациенты с онкологией в прогрессии, находящиеся на усиленной терапии.