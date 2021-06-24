Горевшая подстанция «Ручьи» всё ещё угрожает потребителям энергии на севере Петербурга

Как сообщили 24 июня в компании «Россети Ленэнерго», в настоящее время оборудование «ОЭК» выведено из строя, восстановительные работы не завершены в полной мере. Причины технологического нарушения расследует комиссия Ростехнадзора. Электроснабжение потребителей продолжает осуществляться по резервной схеме.

Напомним, вечером 23 июня после разгерметизации на подстанции «Ручьи» в Мурино, которая принадлежит компании «ОЭК», погас свет в домах и на улицах части северных районов, остановился общественный транспорт. В общей сложности обесточенными оказались 265 домов в Петербурге и 235 — на территории Ленобласти. Оборудование получает энергию с Северной ТЭЦ и распределяет её на четыре подстанции. Подстанция «Ручьи» горела на площади 50 квадратных метров. В половине первого ночи компания «Россети Ленэнерго» закончила переводить потребителей на резервные схемы электроснабжения.



Ранее «Фонтанка» писала, что видеокамера зафиксировала зрелищный момент происшествия на подстанции «Ручьи», когда в небе над ней поднялся огненный шар, позже превратившийся в облако чёрного дыма.

