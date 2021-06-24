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«Полный релакс». Граница с Финляндией снова смолкла после футбольного ажиотажа

После сотен вернувшихся болельщиков на границе с Финляндией снова тишина

Идиллическую картину можно наблюдать на границе России и Финляндии: пробок нет, автобусов нет. Спустя два дня после того, как сотням финских болельщиков пришлось три часа ждать своей очереди, на пункте пропуска «Торфяновка-Ваалимаа» снова почти никого.

«Полный релакс, — сообщает с границы читатель «Фонтанки» Аркадий. — Пара машин на обеих границах, с финскими номерами в основном. Все свободно и быстро. На российской стороне проверка проводится на улице».

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По его словам, на финской стороне «все работают», «все в масках». Финны берут у прибывающих в страну обязательный бесплатный мазок на коронавирус и просят заполнить форму.

Фото: читатель «Фонтанки» Аркадий
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Два дня назад, 22 июня, вечером в пункте пропуска «Ваалимаа» был настоящий транспортный коллапс: службы, которые ждали возвращающихся из Петербурга болельщиков финской сборной по футболу раньше, даже открыли на ночь пункт пропуска. Но прогадали: основной поток пришёлся на последние несколько часов до закрытия (21:30). Из-за этого часть пересекающих границу впустили без теста на коронавирус. Премьер-министр страны уже выразила беспокойство по этому поводу. Медицинские органы уже заявили о 86 случаях выявления COVID-19 на границе c Россией.

Фото: читатель «Фонтанки» Аркадий

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