Идиллическую картину можно наблюдать на границе России и Финляндии: пробок нет, автобусов нет. Спустя два дня после того, как сотням финских болельщиков пришлось три часа ждать своей очереди, на пункте пропуска «Торфяновка-Ваалимаа» снова почти никого.

«Полный релакс, — сообщает с границы читатель «Фонтанки» Аркадий. — Пара машин на обеих границах, с финскими номерами в основном. Все свободно и быстро. На российской стороне проверка проводится на улице».