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«Решительный протест». МИД заявил, что в случае повторения истории с эсминцем в Чёрном море вся ответственность ляжет на Великобританию

МИД РФ выразил решительный протест британскому послу после инцидента с эсминцем у берегов Крыма

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве Дебора Броннерт была вызвана в МИД России после истории с эсминцем Defender в акватории Чёрного моря в районе мыса Херсонес.

Как сообщили 24 июня в МИД РФ, британскому послу был заявлен «решительный протест по поводу нарушения границы Российской Федерации и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море Российской Федерации, которые российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года».

При этом российская сторона обратила особое внимание на то, что в случае повторения подобных провокаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне.

Ранее «Фонтанка» писала о заявлении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что эсминец Defender находился в международных водах у Крымского полуострова в законном порядке, поскольку страна не признаёт аннексию Крыма Россией и считает данную акваторию украинскими водами.

23 июня в Минобороны РФ заявили, что открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу Defender, нарушившему российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Военное ведомство показало пролет самолетов над нарушителем. При этом в посольстве Великобритании в РФ заявили, что корабль «совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом». «По эсминцу Defender не было произведено никаких выстрелов... Описание этих событий российской стороной является неточным», — сообщили дипломаты.

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Комментарии (27)

Pilat
МИД вспомнил, что оно желе и снова затрясся в решительном протесте.
А вот МИД Британии, при подобном, просто ввел бы какие то новые санкции против России.
Но у нас своя гордость, желейная.
Мы строго пальчиком грозим.
dragvs
Фактически это спорная территория, а формально это территориальные воды Украины. Непонятно на что рассчитывает МИД РФ, они там упоролись снова?
Rozenkrantz
в следующий раз то понятно... как я понял из заявления МИД РФ - в этот раз вся ответственность лежит на российской стороне? :)
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