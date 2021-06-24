«Решительный протест». МИД заявил, что в случае повторения истории с эсминцем в Чёрном море вся ответственность ляжет на Великобританию

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве Дебора Броннерт была вызвана в МИД России после истории с эсминцем Defender в акватории Чёрного моря в районе мыса Херсонес.
Как сообщили 24 июня в МИД РФ, британскому послу был заявлен «решительный протест по поводу нарушения границы Российской Федерации и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море Российской Федерации, которые российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года».
При этом российская сторона обратила особое внимание на то, что в случае повторения подобных провокаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне.
Ранее «Фонтанка» писала о заявлении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что эсминец Defender находился в международных водах у Крымского полуострова в законном порядке, поскольку страна не признаёт аннексию Крыма Россией и считает данную акваторию украинскими водами.