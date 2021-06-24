Анастасия Волочкова выпустила музыкальный альбом «Вселенная». Об этом артистка написала на странице Instagram. На пластинке среди 19 записей оказались дуэты с Николаем Басковым, а также с экс-участником группы «Мираж» Ромой Жуковым.



С Басковым Волочкова исполнила композицию «Пусть говорят» о «провокациях, сенсациях» и людях, которые хотят знать все подробности личной жизни других. Жуков же поучаствовал в записи песни «Ты моя вселенная».



«Я на пуантах стою / И вижу душу свою / В зеркале ливня, разбитом на капли. / Всё, во что верила я, проходит мимо меня / Глупой походкой, / Чопорной цаплей» — так начинается песня «Балерина».