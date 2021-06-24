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«Я на пуантах стою и вижу душу свою»: Анастасия Волочкова выпустила альбом, обратившись к Цветаевой

Анастасия Волочкова выпустила музыкальный альбом «Вселенная». Об этом артистка написала на странице Instagram. На пластинке среди 19 записей оказались дуэты с Николаем Басковым, а также с экс-участником группы «Мираж» Ромой Жуковым.

С Басковым Волочкова исполнила композицию «Пусть говорят» о «провокациях, сенсациях» и людях, которые хотят знать все подробности личной жизни других. Жуков же поучаствовал в записи песни «Ты моя вселенная».

«Я на пуантах стою / И вижу душу свою / В зеркале ливня, разбитом на капли. / Всё, во что верила я, проходит мимо меня / Глупой походкой, / Чопорной цаплей» — так начинается песня «Балерина».

Из общего потока авторских композиций с названиями «Придумай просто любовь», «Селфи» или «Два сердца» выбивается последняя — «Мне нравится»: артистка перепела знаменитый романс «Мне нравится, что вы больны не мной» на стихи Марины Цветаевой.

Поклонники в социальных сетях поддержали начинание восторженными комментариями: «Она ещё и поёт!», «Вы большая молодец!», «Талант не пропьёшь! Гений времени!» Другие, впрочем, отметили: «Голоса для того, чтобы перевести пение с любительского уровня на профессиональный, Волочковой всё-таки не хватает». А некоторые интернет-пользователи и вовсе сравнили выход вокального альбома балерины с появлением Ольги Бузовой на сцене МХАТа.

«Вселенная» — второй альбом танцовщицы. Первая пластинка «Расскажу» вышла в 2014 году.

Анастасия Волочкова в июне подала судебные иски к руководству Большого театра. Артистка рассказала о том, что в 2003 году, когда её «незаконно уволили из Большого», а она оспорила решение в суде, на работе её так и не восстановили. «Эта структура (Большой театр. — Прим. ред.) выдала мне фальсифицированный подделанный государственный документ — несуществующую трудовую книжку, из которой полностью исключён стаж», — написала артистка в своём Instagram.

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Комментарии (2)

Dimitry Antonov
"Я на пуантах стою..."
Если не ошибаюсь, она раньше очень любила демонстрировать шпагаты. Почему-то сейчас пишет о пуантах. Хотя "Я на шпагате сижу..", было бы не хуже.
orlovandrei1986
как шутил Нагиев в сериале Кухня, я процитирую: "вчера в Метрополе корпорат вёл, со всеми артистами конфискатом расплатились ... мне вот повезло ещё, пианино дали, а Волочковой фуру шоколада подогнали... куда она его пихать будет? хотя она запихнёт, сможет.... " =))))
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