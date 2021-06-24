«Что это было?» Главком ВМФ РФ Евменов прокомментировал инцидент с британским эсминцем в Крыму

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов прокомментировал инцидент на Чёрном море, где британский эсминец Defender нарушил российскую госграницу в районе мыса Фиолент в Крыму. Евменов назвал действия иностранных военных провокацией, с которой должны разбираться военно-морское ведомство Великобритании и руководство страны.
«Вопрос хороший. Именно, что это было? Великобритания — это страна, которая позиционирует себя страной морских традиций, исторически выстроенных. Страной, которая уважает международные морские законы. Ну, считаю, что это была простая такая, грубая, ничем не прикрытая провокация. И конечно же, военно-морское ведомство Великобритании и руководство страны должны провести самое тщательное расследование. Поэтому для нас тоже [непонятно], что это было. Наглое попрание международных законов», — рассказал Евменов журналистам.
Напомним, 23 июня военное ведомство России сообщило, что британский эсминец Defender пересек границу возле мыса Фиолент. Корабль предупредили о применении оружия, однако британцы никак не отреагировали. В посольстве Великобритании в РФ, в свою очередь, заявили, что Defender «совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом». «По эсминцу Defender не было произведено никаких выстрелов... Описание этих событий российской стороной является неточным», — сообщили дипломаты.
24 июня корреспондент BBC по вопросам обороны Джонатан Бил, находившийся на борту британского корабля, в своём репортаже показал, что происходило во время инцидента в Крыму. На записи слышно, как по радио российские военные просят экипаж эсминца сменить курс, предупреждая, что в противном случае будет открыт огонь. На заднем плане слышны звуки, похожие на выстрелы.
На вопрос корреспондента о том, почему британская сторона отрицала факт своей осведомлённости, Евменов ответил, что ничего другого ей не оставалось.
«Что им остаётся заявлять? Что специально нарушили госграницу суверенного государства, шли на провокацию? Естественно, сейчас они говорят, что ничего не видели, ничего не заметили, хотя <…> корабль самый современный. Армия гордится, я так понял, этим кораблём. Я думаю, там служат профессионально подготовленные [специалисты]. То есть, кроме как провокацией, это никак не назовешь. Поэтому оценку действиям своих подчинённых должны дать военно-морское руководство и, конечно, руководство страны», — подчеркнул Евменов.
Ранее инцидент также прокомментировали в Кремле.