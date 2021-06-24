«Что это было?» Главком ВМФ РФ Евменов прокомментировал инцидент с британским эсминцем в Крыму

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов прокомментировал инцидент на Чёрном море, где британский эсминец Defender нарушил российскую госграницу в районе мыса Фиолент в Крыму. Евменов назвал действия иностранных военных провокацией, с которой должны разбираться военно-морское ведомство Великобритании и руководство страны.

«Вопрос хороший. Именно, что это было? Великобритания — это страна, которая позиционирует себя страной морских традиций, исторически выстроенных. Страной, которая уважает международные морские законы. Ну, считаю, что это была простая такая, грубая, ничем не прикрытая провокация. И конечно же, военно-морское ведомство Великобритании и руководство страны должны провести самое тщательное расследование. Поэтому для нас тоже [непонятно], что это было. Наглое попрание международных законов», — рассказал Евменов журналистам.



Напомним, 23 июня военное ведомство России сообщило, что британский эсминец Defender пересек границу возле мыса Фиолент. Корабль предупредили о применении оружия, однако британцы никак не отреагировали. В посольстве Великобритании в РФ, в свою очередь, заявили, что Defender «совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом». «По эсминцу Defender не было произведено никаких выстрелов... Описание этих событий российской стороной является неточным», — сообщили дипломаты.

24 июня корреспондент BBC по вопросам обороны Джонатан Бил, находившийся на борту британского корабля, в своём репортаже показал, что происходило во время инцидента в Крыму. На записи слышно, как по радио российские военные просят экипаж эсминца сменить курс, предупреждая, что в противном случае будет открыт огонь. На заднем плане слышны звуки, похожие на выстрелы.

На вопрос корреспондента о том, почему британская сторона отрицала факт своей осведомлённости, Евменов ответил, что ничего другого ей не оставалось.

