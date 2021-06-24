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Фото часа. На высоте идёт подготовка к грозе

В небе над Петербургом собираются тучи

Дождь в Северной столице к полудню прекратился, но видно, что небесная канцелярия готовит нам что-то новенькое. Над центральными районами клубятся тучи.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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МЧС по Петербургу предупредило, что 24 июня возможны грозы с сильным ветром.

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После 11 часов в некоторых районах прошёл дождь. После него температура немного опустилась. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 11:15, она составляет 24,5 градуса, хотя до дождя было 25.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Жара в Петербурге держится с прошлой недели, она побила несколько рекордов подряд. 23 июня вместе с экстремумами дня и месяца был перекрыт абсолютный максимум июля: температура достигла 35,9 градуса. Сегодня выше 30 градусов быть не должно.

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