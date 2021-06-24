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МИД России угрожает «бомбить по цели» после инцидента с британским эсминцем в Крыму

Россия готова военными методами отстаивать нерушимость своих границ. Об этом 24 июня заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков после инцидента с британским эсминцем, зашедшим в территориальные воды РФ в Крыму.

«Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают... Территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна, нерушимость ее границ — это абсолютный императив, мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так, при необходимости, и военными средствами», — цитирует его слова «Интерфакс».

Напомним, накануне в Минобороны РФ заявили, что открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу Defender, нарушившему российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Военное ведомство показало пролет самолетов над нарушителем. При этом в посольстве Великобритании в РФ заявили, что корабль «совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом». «По эсминцу Defender не было произведено никаких выстрелов... Описание этих событий российской стороной является неточным», — сообщили дипломаты.

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Комментарии (76)

Modest_5e4ce41f7533b
Чего-то мне за черноморский флот страшно. Было уже, грозились-грозились, да сами же и утопили. И опять же, не без англичан та оказия приключилась.
Cвифт
.... а если серьёзно, мне не понятно почему не выложено видео хотя бы бомбометания, на бомбёре такая аппаратура должна быть по штату, если мне не изменяет память ...
Валерий Мазнев
Можно поаплодировать британцам: тонко подразнили русского медведя, а вы чо -стреляли? а вы чо-бомбили? мы не заметили...А что разве так бомбят и стреляют? Иногда злые мальчишки так дразнят цепную собаку....
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