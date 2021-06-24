МИД России угрожает «бомбить по цели» после инцидента с британским эсминцем в Крыму

Россия готова военными методами отстаивать нерушимость своих границ. Об этом 24 июня заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков после инцидента с британским эсминцем, зашедшим в территориальные воды РФ в Крыму.

«Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают... Территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна, нерушимость ее границ — это абсолютный императив, мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так, при необходимости, и военными средствами», — цитирует его слова «Интерфакс».

