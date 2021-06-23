На воде в Петербурге тоже ограничат движение для проведения «Алых парусов»

Как сообщает 23 июня пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга, с 20:00 24 июня до 1:30 25 июня в связи с подготовкой праздника для движения судов будут закрыты Нева от истока Фонтанки до Дворцового и Биржевого мостов, Зимняя канавка от 2-го Зимнего моста до Эрмитажного моста, Фонтанка от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста и Кронверкский пролив от Иоанновского моста до Кронверкского моста.

В день проведения праздника с 19:00 25 июня до 8:00 26 июня для движения судов закроют Неву от участка выше Литейного моста до Дворцового и Биржевого мостов, Большую Неву от Дворцового до Благовещенского моста, Малую Неву от Биржевого до Тучкова моста, Большую Невку от Невы до Гренадерского моста, Зимнюю канавку от 2-го Зимнего моста до Эрмитажного моста, Фонтанку от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста и Кронверкский пролив от Иоанновского моста до Кронверкского моста.

В указанное время проходить по ним смогут только суда, которые участвуют в подготовке и проведении «Алых парусов».

Об ограничениях и перекрытиях движения для наземного транспорта читайте здесь. Часть улиц будет закрыта и для пешеходов. Обо всех подробностях празднования дня выпускников в Петербурге читайте на «Фонтанке».